Один человек погиб, один пропал без вести и еще пятеро пострадали в  Бурятии.

Как передает ТАСС, там грузовик «Камаз» опрокинулся в воду при пересечении реки около села Орлик. Погибший и пропавший без вести — граждане Китая. В перевернувшемся «Камазе» находились семь человек, включая четырех китайцев. Поисково-спасательная операция сегодня будет продолжена.