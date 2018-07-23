Один человек погиб, один пропал без вести и еще пятеро пострадали в Бурятии.
Как передает ТАСС, там грузовик «Камаз» опрокинулся в воду при пересечении реки около села Орлик. Погибший и пропавший без вести — граждане Китая. В перевернувшемся «Камазе» находились семь человек, включая четырех китайцев. Поисково-спасательная операция сегодня будет продолжена.
Комментарии2
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drgonish 23 июля 2018 | 01:35
У ЭХО сегодня богатый урожай....
alxab 23 июля 2018 | 01:39
drgonish:
У ЭХО сегодня богатый урожай....
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Спятил? ЭХО грузовик перевернуло?