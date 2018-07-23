На озере Янисъярви в Карелии развернута спасательная операция.
Там в субботу перевернулась моторная лодка. Как сообщили ИФ в региональном управлении МЧС, всего в лодке находились пять человек: троим удалось спастись. Судьба двоих до сих пор неизвестна.
Комментарии4
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amebix 23 июля 2018 | 01:16
сегодня ветер был с порывами, а Янисьярви озеро не маленькое.
grossalexis072018 23 июля 2018 | 02:15
amebix: Да при резком боковом практически на любом карельском озере чувствуешь себя очень хреново
zemljanka 23 июля 2018 | 01:20
Элементарные правила безопасгости?
grossalexis072018 23 июля 2018 | 02:13
zemljanka: У местных как правило "казанки" - жестяные корыта с подвесным мотором. При внезапном и резком порыве - эта хрень переворачивается с задиранием носа. И как правило большинство без спас-жилетов. Они там реально очень бедные ;(((