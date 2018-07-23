Парламент Кубы сегодня, как ожидается, примет проект новой конституции страны
Документ предполагает признание прав граждан на частную собственность, а также отказ от построения коммунизма.
Новая конституция придет на смену основному закону, принятому при Фиделе Кастро в 1976 году. Уже ясно, что изменения будут по-настоящему революционными. По словам секретаря Госсовета Кубы Омеро Акосты, в конституции должно быть прописано право граждан на частную собственность. Рыночные реформы проходят в стране еще с 2010 года и фактически противоречат действующей конституции. Помимо этого, вместо строительства «коммунистического общества» в качестве цели проект основного закона предлагает «строительство социализма». Будут введены выборные должности президента и вице-президента. Также стало известно, что в конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа брак назван «добровольным союзом между двумя людьми» без указания их пола.
После утверждения проекта конституции в парламенте документ будет вынесен на референдум.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 00:09
Сколько совок вбухал миллиардов в Кубу - ни в сказке сказать, ни пером описать.
Каждый, кто видел разгружающиеся торговые суда в портах Кубы, может представить.
И для чего всё это было?
Чтобы кубинцы могли вступать в однополые браки и имели частную собственность, бросив построение коммунизьма??
hastings 23 июля 2018 | 00:44
mikhail_spb_: туман содомской скверны сгустился над Кубой и медленно отравляет умы её жителей...
jetsam 23 июля 2018 | 00:41
ничего ничего.
в россии тоже - принимали новую конституцию, герб, гимн...
и голубых сажать прекратили... и лесби разрешили...
и референдум был...
и чем все закончилось? ботоксным вошьдем.
и куба переболеет.
если, конечно, презеки не наденет.
aler_il1 23 июля 2018 | 01:02
Очень хотелось бы, чтобы эта несчастная страна наконец то стала развиваться и забитый кубинский народ зажил хоть немного лучше и увидел перспективу.
Ну, портянки, конечно, услышат только одно и накинутся на то кто с кем спит.