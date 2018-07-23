Парламент Кубы сегодня, как ожидается, примет проект новой конституции страны

Документ предполагает признание прав граждан на частную собственность, а также отказ от построения коммунизма.

Новая конституция придет на смену основному закону, принятому при Фиделе Кастро в 1976 году. Уже ясно, что изменения будут по-настоящему революционными. По словам секретаря Госсовета Кубы Омеро Акосты, в конституции должно быть прописано право граждан на частную собственность. Рыночные реформы проходят в стране еще с 2010 года и фактически противоречат действующей конституции. Помимо этого, вместо строительства «коммунистического общества» в качестве цели проект основного закона предлагает «строительство социализма». Будут введены выборные должности президента и вице-президента. Также стало известно, что в конституции Кубы хотят разрешить однополые браки. В проекте документа брак назван «добровольным союзом между двумя людьми» без указания их пола.

После утверждения проекта конституции в парламенте документ будет вынесен на референдум.