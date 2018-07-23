Задержан второй сотрудник ярославской колонии, участвовавший в пытках заключенного

Об этом «Эху Москвы» рассказала директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.

Ранее Следственный комитет опроверг информацию о задержании сотрудника колонии Максима Яблокова.

Между тем, в ярославской исправительной колонии №1 прокуратура проводит масштабную проверку, 17 сотрудников отстранены от исполнения обязанностей. Об этом «Эху Москвы» рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий по данному инциденту было возбуждено 20 июля.