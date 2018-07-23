Задержан второй сотрудник ярославской колонии, участвовавший в пытках заключенного
Об этом «Эху Москвы» рассказала директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Ранее Следственный комитет опроверг информацию о задержании сотрудника колонии Максима Яблокова.
Между тем, в ярославской исправительной колонии №1 прокуратура проводит масштабную проверку, 17 сотрудников отстранены от исполнения обязанностей. Об этом «Эху Москвы» рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Уголовное дело о превышении должностных полномочий по данному инциденту было возбуждено 20 июля.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 23 июля 2018 | 00:11
Долой совково-гестаповский гулаг!
timudjin 23 июля 2018 | 00:49
mikhail_spb_: Почему все делают вид что не понимают почему Навальный не выступает против террора, под который он с братом сам и попадают ? Возникает ощущение, что главной проблемой у Алёши является коррупция, так как ворует не он. Не пытки, убийства, незаконные аресты, даже его самого , не помогли Алёше понять, что главная проблема в стране, не коррупция, а террор. Навальный не дэбил, чтобы не понимать,что пока есть террор, - изменений в России не будет. А коррупция используется для подъёма рейтинга Навального и демонстрации миру, что у нас есть оппа-циз-ия. В общем, какая гадость эта ваша заливная рыба...
alxab 23 июля 2018 | 00:51
"Государство без справедливости есть шайка разбойников" (Блаженный Августин, "О Граде Божьем", 426 г.)
Вот как этот богослов предвидел Путина? Мистика какая-то...
begly_ 23 июля 2018 | 00:19
Кого назначат на освободившиеся места?, тех, у кого замах по пятке лучше?
puteshestvennik 23 июля 2018 | 00:42
Если отстранен от должности начальник колонии то может и накажут всех кто в этом участвовал, если нет ответит пара стрелочников.
salut__521 23 июля 2018 | 01:10
А началник колонии как чувствует себя? Удовлетворительно? А дюректор ФСИН как? Хорошо?.. А министр юстиции рейха? Отлично?..
Ну превосходно...
hihisha 23 июля 2018 | 01:10
Если сядут, даже если ненадолго, надеюсь, их жизнь там сделают невыносимой. Кажется, впервые вслух желаю этого кому бы то ни было.