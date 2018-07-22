Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает интернет-журнал Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.
Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне.
Комментарии4
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polsan 22 июля 2018 | 23:07
Что же мог делать Ассанж на 60000 Евро в месяц в этом посольстве?! ))
В это сложно поверить! ))
mikhail_spb_ 22 июля 2018 | 23:17
Ассанжу нужно перебежать в российское посольство.
Оттуда точно его не выдадут.
honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 23:27
mikhail_spb_: Не успеет - бриты на него уже 100500 наручников заготовили.
Да и отравить за те 3 метра, что от ворот посольства до ближайшенго бобби с машиной - тут и тонна новичка не поможет.
Зато когда этот перец запоёт, у Блядимира Блядимировича может выпадение ботокса случиться.
И да, что-то мне подсказывает, что и здесь папаша Мюллер свою лапу приложил, бггг.
Ну, как-то так.
fresh_breeze 22 июля 2018 | 23:28
"Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне."
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В этом мире никто не вечен, ни Ассанж, ни Лондон, ни Эквадор.
Но вы в ответе за тех, кого приютили.
Шесть лет вы защищали человека, сделавшего мир чуточку лучше, от хищных лап тех, кому такой мир не по нутру. И что теперь, вы сами стали другими, или, выдав Ассанжа, вы рассчитываете остаться для всего мира такими же благодетелями, какими были всё то время, пока Ассанж находился в вашей дипмиссии?