Статус российских погранвойск в Армении будет пересмотрен
Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, возглавивший военное ведомство страны в мае этого года, после отставки президента Сержа Саргсяна и смены высшего руководства республики, — сообщает «Коммерсант».
Какие именно коррективы будут внесены в Договор о статусе погранвойск РФ в Армении, министр не уточнил. Однако он упомянул недавний инцидент с российскими военнослужащими в армянском селе Паник. Напомним, в прошлый вторник проводившие учения российские военные проехали по улицам села и устроили стрельбу холостыми патронами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что считает это провокацией в отношении армяно-российских отношений, а также провокацией против суверенитета Армении.
Комментарии5
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klegg 22 июля 2018 | 23:10
Неужели оккупационными войсками назовут?
danko1 22 июля 2018 | 23:21
klegg: Хуже. Оккупационными российские войска, особенно после массового убийства, давно зовут.
Могут и в НАТО попроситься.
doctorsvet 22 июля 2018 | 23:22
Тупость нашей власти беспредельна. Считают себя хозяевами всего вокруг. Ну вот Почему не предупредить несчастных пейзан об учениях ? Да ничо, покажем им Кузькину мать, типа.
Русский медведь снял штаны, чтобы показать всему миру задницу, и с тех пор так и бегает с голой... ну Вы поняли.
agamasat 22 июля 2018 | 23:24
Это была не првокация, а напоминание, кто в Армении хозяин.(
za_stalina 22 июля 2018 | 23:34
Армения 51 штат сша.