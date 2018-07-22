Бутина, обвиняемая в незаконном лоббировании интересов РФ в США, получала финансовую поддержку от бизнесмена Николаева
Мария Бутина, обвиняемая в незаконном лоббировании интересов РФ в США, получала финансовую поддержку от российского бизнесмена Константина Николаева. Об этом Бутина рассказала, выступая в апреле на слушаниях комитета сената США по разведке, — сообщает The Washington Post
Николаев финансировал российскую организацию «Право на оружие», основанную Бутиной. Представитель Николаева подтвердил изданию, что бизнесмен контактировал с Бутиной, когда она создавала движение, но не прокомментировал соощения о финансовой поддержке организации.
Константин Николаев — генеральный директор группы «Н-Транс» и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Forbes оценивает его состояние в 1,2 миллиарда долларов.
Как отмечает Washington Post, Николаев инвестировал в американские энергетические и технологические компании, а его сын Андрей, обучающийся в США, был волонтером во время президентской кампании Дональда Трампа.
Комментарии6
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olegleon 22 июля 2018 | 23:08
а где" близкий к Кремлю" или "работающий на российские спецслужбы"?
fig_vvam 22 июля 2018 | 23:13
olegleon: Вот сука какая эта Бутина, завалит всю российскую сеть в СЧША.
Выдает всех подряд, вот Николаева сдала.
теперь его в Штатах к ногтю возьмут.
Торшина уже слила. беда с этими шлюшщками.
А на трусах у ней сверкала медаль за город Вашингтон!
opiatnovyi63 22 июля 2018 | 23:14
Вот как!Наши скоро будут командовать в Белом доме!
mikhail_spb_ 22 июля 2018 | 23:14
Загадочная российская тётка основывает какую-то странную организацию в США, которую финансирует загадочный "бизнесмен" (похожий на лубянский кошелёк).
Если американцы не дураки, они должны как следует выпотрошить эту гоп-компанию.
captainobvious 22 июля 2018 | 23:29
если судить по списку приглашенных гостей, участвовавших в учредительном съезде движения "Право на оружие", там могут всплыть самые неожиданные связи и отношения: Андрей Дунаев, Андрей Нечаев, Борис Надеждин и др. всяко рукопожатные и неполживые граждане...
или вот ещё интересная зацепочка:
"24 февраля 2012 года на съезде партии Правое дело под председательством Андрея Дунаева, лидер движения «Право на оружие» Мария Бутина выступила на партийном съезде с программой движения, став её союзником"
j_partizan 22 июля 2018 | 23:32
Ха-ха-ха!
Это вершина айсберга. Число лоббистов западных компаний в России может измеряться сотнями, если не тысячами. Действуют они открыто и не несут за свою деятельность никакой ответственности.
Деятельность лоббистов оплачивалась американцами очень щедро, до тех пор пока не была уничтожена российская промышленность.