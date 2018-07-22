Бутина, обвиняемая в незаконном лоббировании интересов РФ в США, получала финансовую поддержку от бизнесмена Николаева

Мария Бутина, обвиняемая в незаконном лоббировании интересов РФ в США, получала финансовую поддержку от российского бизнесмена Константина Николаева. Об этом Бутина рассказала, выступая в апреле на слушаниях комитета сената США по разведке, — сообщает The Washington Post

Николаев финансировал российскую организацию «Право на оружие», основанную Бутиной. Представитель Николаева подтвердил изданию, что бизнесмен контактировал с Бутиной, когда она создавала движение, но не прокомментировал соощения о финансовой поддержке организации.

Константин Николаев — генеральный директор группы «Н-Транс» и совладелец оператора железнодорожных перевозок Globaltrans. Forbes оценивает его состояние в 1,2 миллиарда долларов.

Как отмечает Washington Post, Николаев инвестировал в американские энергетические и технологические компании, а его сын Андрей, обучающийся в США, был волонтером во время президентской кампании Дональда Трампа.