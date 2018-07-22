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23:01, 22 июля 2018

17 сотрудников ярославской колонии №1, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранены от исполнения обязанностей

17 сотрудников ярославской колонии № 1, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранены от исполнения обязанностей. Об этом «Эху Москвы» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Прокуратура проводит в колонии масштабную проверку. Информации о задержании кого-либо из сотрудников колонии у Бабуркина нет.
Между тем, директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сообщила эху Москвы», что задержан Алексей Бровкин — второй сотрудник ярославской колонии, который принимал участие в пытках заключенного. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославле задержали Максима Яблокова — сотрудника отдела безопасности колонии, однако СК это не подтвердил.

Комментарии

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mikhail_spb_ 22 июля 2018 | 23:07


К стенке этих гестаповцев-вертухаев!
Они ведь тоже жалели, что сейчас не 37-й год?

danko1 22 июля 2018 | 23:12

mikhail_spb_: Так и портянки мечтают палачами стать.
И почему проверку по этим садистам-гестаповцам проводят только в одной зоне, когда такие преступления практически всюду?
И начальство ФСИН, где тоже сплошь преступники, не могло об этом не знать.
Полностью преступную систему, по собственному подобию, выстроил Путин.

patrikk_1 22 июля 2018 | 23:26

17 сотрудников ярославской колонии №1, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранены от исполнения обязанностей...

Надо отказаться от исправительно-трудовых лагерей и содержать всех осужденных в трюмах, сократив все сроки по статьям вполовину,, а то и на две трети, чтобы зеки практически не контактировали друг с другом и с надзирателями.

patrikk_1 22 июля 2018 | 23:30

danko1:

Выстроил В.Путин? Дундучила, ты бы хоть почитала историю российско-советских тюрем.

grishakras 22 июля 2018 | 23:08

Детей казнить , жён изнасиловать , ну а фигурантов - на дыбу, как минимум. Может тогда дойдёт до россиян , где и как они живут.

begly_ 22 июля 2018 | 23:10

А кто же тогда пытать будет, если всех отстранят и пересажают?

lager23 22 июля 2018 | 23:14

Всех вертухаев необходимо отправить во Вьетнам для прохождения высших порогов «пяточной терапии», посадить в яму и каждый день закалять бамбуковыми палками по пяткам с учётом опыта вьетконга, дабы вернуть заблудшие славянские души на путь к истине

vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 23:25

lager23: советую найти аутентичную литературу по вьетнамской народной медицине. Перестанете делать скоропалительные выводы. Массаж пяток дубинкой - древневьетнамский успешный способ изгнания физических и психических недугов

(комментарий скрыт)

homevine 22 июля 2018 | 23:19

Обыкновенный фашизм.

sim202_ 22 июля 2018 | 23:22

Вот конфуз-то для прокурорских...
Проверку затеяли.
А раньше что - таки знать не знали, ведать не ведали ..??

danko1 22 июля 2018 | 23:27

sim202_: Уголовное дело, возбужденное ранее, закрыли.
Сказали все вертухаи, что потерпевший сам себя порезал и о стенку бился, нанося себе увечья.
И только после публикации Новой и видео дело вновь открыли, когда уже скрыть ничего было нельзя.
В других местах скрывают и смерть от побоев выдают за смерть от сердечной недостаточности.

putin_itogy 22 июля 2018 | 23:23

Козлов на дыбу!
Мрази!
Подонки!
Нет слов.
Одно лишь слово - путинисты,
гореть вам в Аду!

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