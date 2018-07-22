17 сотрудников ярославской колонии № 1, где пытали заключенного Евгения Макарова, отстранены от исполнения обязанностей. Об этом «Эху Москвы» сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин. Прокуратура проводит в колонии масштабную проверку. Информации о задержании кого-либо из сотрудников колонии у Бабуркина нет.

Между тем, директор Фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сообщила эху Москвы», что задержан Алексей Бровкин — второй сотрудник ярославской колонии, который принимал участие в пытках заключенного. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».

Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославле задержали Максима Яблокова — сотрудника отдела безопасности колонии, однако СК это не подтвердил.