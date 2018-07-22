Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны. Документ был принят единогласно

С 13 августа по 15 ноября проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Затем он вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Дата референдума пока не объявлена, но ожидается, что он пройдет до конца года, — сообщает ТАСС.

В числе ключевых изменений — признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков.

При этом один из центральных принципов — о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества — в новой конституции останется неизменным.