Парламент Кубы одобрил проект новой конституции страны. Документ был принят единогласно
С 13 августа по 15 ноября проект конституции будет вынесен на общественное обсуждение. Затем он вернется на доработку в парламент, после чего будет вынесен на референдум. Дата референдума пока не объявлена, но ожидается, что он пройдет до конца года, — сообщает ТАСС.
В числе ключевых изменений — признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков.
При этом один из центральных принципов — о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества — в новой конституции останется неизменным.
Комментарии6
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kir_pich_101 22 июля 2018 | 22:10
Ну теперь Кубинский народ опять заживет счастливо, как и прежде.
Накрылась медным тазом весна.
Это была просто оттепель...
gordy 22 июля 2018 | 22:17
"В числе ключевых изменений — признание частной собственности, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками и легализацию однополых браков."
Теперь точно "остров Свободы"?
vlastimil_popogrebski 22 июля 2018 | 23:35
gordy: небезызвестный Хазин во всеуслышание заявляет, что Куба - проект Ватикана, т.е. успешный гибрид марксизма с католичеством. Делаем выводы
delovoy_podolsk 22 июля 2018 | 22:34
Когда же этим кубинцам повезёт? Основная вредоносная тварь вроде бы сдохла. Всегда жалко людей попадающих во властные рукавицы социалистически мыслящих людей. Сразу понятно - жизнь будет ухудшаться, работать станет труднее, а тунеядцы, демагоги и трутни будут процветать.
andy66 22 июля 2018 | 22:38
главное в совке - дисциплина. Как поднимали руку единогласно при Кастро - так единогласно же голосуют за частную собственность ... Орднунг! Гвозди бы делать из этих людей ))
oleg_andreevich 22 июля 2018 | 22:59
Ну, вот, теперь, если Куба не попрет вперед - Зюганов скажет, что однополые браки виноваты. А если попрет - то все дело в руководящей роли Компартии.