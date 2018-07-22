Европарламент заморозил дотации «Национальному объединению» Марин Ле Пен
Причиной такого решения стали подозрения в расхищении средств.
Одна из крупнейших правых партий Франции останется без европейского финансирования и рискует прекратить свою деятельность. Об этом сообщает издание Journal du dimanche. Решение заморозить дотации Европарламент принял вслед за французскими судебными властями, которые ранее распорядились удержать два миллиона евро государственных субсидий. Речь идет примерно о годовом бюджете партии. Причиной стал скандал с созданием фиктивных мест помощников евродепутатов.
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен ранее уже высказала опасения насчет дальнейшей судьбы партии. По ее словам, из-за заморозки дотаций технический персонал останется без зарплат уже в августе, а осенью «Национальное объединение» может и вовсе прекратить существование. Политик отвергла обвинения и назвала ситуацию «убийством первой оппозиционной партии Франции».
По оценке Европарламента, общий ущерб от создания фиктивных рабочих мест составил около семи миллионов евро.
Комментарии18
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kir_pich_101 22 июля 2018 | 22:08
Ждем к вовке в гости, за очередным подарком от братского народа Росейского для борьбы Французского пролетариата за независимость и лучшую жизнь...
gordy 22 июля 2018 | 22:11
"Европарламент заморозил дотации «Национальному объединению» Марин Ле Пен"
Решили, что хватит кормить фашизм?
tvitov66 22 июля 2018 | 22:13
gordy: наш нацЛидер прикормит нацистку - из наших будущих пенсий
danko1 22 июля 2018 | 22:13
gordy: Путин поддержит свою подружку, как поддерживает все неонацистские партии.
Для них, в отличии от россиян, у него деньги есть.
На провокацию конфликтов в ЕС ему денег нищих россиян не жаль.
olegleon 22 июля 2018 | 22:22
danko1: gordy: т.е. все, кто защищает права белых европейцев это нацисты или фашисты?
а хорошие люди, кто приглашает мигрантов? я вас правильно понял?
na555 22 июля 2018 | 23:32
olegleon: Эти мигранты сделали Францию чемпионами мира по футболу, а твои белые, пушистые из бывшего совка одни тунеядцы, бандиты, воры в законах и без.
satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 22:25
danko1: **как поддерживает все неонацистские партии. ***
Почему НЕО? Путин был и остаётся комунякой. Поддерживает своих, фашистов-коммунистов. Молотов - Риббентроп. Путин-Гитлер
danko1 22 июля 2018 | 22:30
satttana_perrrkele: Съезд неонацистских партий был проведен в Питере за счет российского бюджета.
А старика блокадника с плакатом, стоявшего в пикете "фашизм не пройдет", задержали полицаи.
Вот в этом реальное отношение Путина, любителя Геббельса, раннего Гитлера и фашистских методов ведения боя, к фашизму и к тем, кто воевал.
wudstok 22 июля 2018 | 22:39
danko1: бабусь, вы случаем Марин Ле Пэн - не перепутали с УкроРейхом Парашитлера? Или вам напомнить марширующих факелоносцев с иконами бандерошухевичей и фашистские лозунги "москаляку на гиляку, москалей на ножи и украина под усе" - не напоминает лозунги нацистской Германии 1933 года? А, бесстыжая бабка. И ведь хватило же старой ума, сравнивать "Национальный фронт" и прочих евроскептиков - с "неонацистами". Тебе давно в дурдом надо, а не на форуме сидеть.
wanders 22 июля 2018 | 22:33
danko1:
Неонацистов вы в Киеве и Латвии увидите, марширующие с факелами и выкрикивая фашистские и расистские лозунги. А, ну да, они же для вас "либеральные" неонацисты...
echo_shar 22 июля 2018 | 22:47
danko1: kir_pich_101:
ЕС повелся на провокационный пиар! )))
Будет, как с запретом Телеграм.
Марин создаст новую партию и возьмет еще больше голосов! )
ura_russians 22 июля 2018 | 22:35
kir_pich_101: Ждем к вовке в гости, за очередным подарком от братского народа Росейского для борьбы Французского пролетариата за независимость и лучшую жизнь...
—/
:)))
а майданутым уже никто не даст
завидуйте молча, потомственные холопы!
русские финансируют, а бандерв побираются
почуствуйте разницу
olegleon 22 июля 2018 | 22:10
империя наносит ответный удар.
а то взяли моду защищать права белых европейцев
honduras_na_colyme 22 июля 2018 | 22:16
olegleon: Удило ватное, это называется воровать, а защита прав - словесный понос для таких удодов как ты.
И на России воровство (только уже многомиллиардное по масштабам) чем только с виду высокоморальным ни прикрывается.
Уже дошло или ещё добавить?
olegleon 22 июля 2018 | 22:18
honduras_na_colyme: чудик, больше чем у тебя нигде не воруют.
oneoretwo 22 июля 2018 | 22:13
пральна: плешивость - это как грибок по кафельной кладке - надо выводить все и везде...
satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 22:22
совсем охренели!
Это деньги россейских пенсионеров. Путин их дал лепенехе, поддержать/подержать.
Вот, а теперь приходится поднимать пенсионный возраст
fresh_breeze 22 июля 2018 | 23:09
Ну и ладно. Марин свою функцию выполнила, она отвлекала внимание мировой русофобии на президентских выборах во Франции весной прошлого года.
То же самое Фийон. И во Франции, и в других странах (особенно среди либералов РФ) сформировалась уверенность, что Путин будет из кожи вон лезть, чтобы протащить в Елисейский дворец кого-то из этих двоих, Фийона или UltraМарин.
А на самом деле выбор Кремля был Макрон, он-то в итоге и победил.
А с чего бы это во время обстрела Сирии "умными" ракетами Трампа, ни одна французская ракета так и не была выпущена, а Макрон в последнюю минуту даже успел позвонить в Москву, предупредив, что они (англосаксы) сейчас начнут. В результате "умные" ракеты позабавили сирийских военных, да и россиян тоже.
Макрон за нас, "а вы не знаете, так молчите!".