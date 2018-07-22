"Европарламент заморозил дотации «Национальному объединению» Марин Ле Пен"

Причиной такого решения стали подозрения в расхищении средств.

Одна из крупнейших правых партий Франции останется без европейского финансирования и рискует прекратить свою деятельность. Об этом сообщает издание Journal du dimanche. Решение заморозить дотации Европарламент принял вслед за французскими судебными властями, которые ранее распорядились удержать два миллиона евро государственных субсидий. Речь идет примерно о годовом бюджете партии. Причиной стал скандал с созданием фиктивных мест помощников евродепутатов.

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен ранее уже высказала опасения насчет дальнейшей судьбы партии. По ее словам, из-за заморозки дотаций технический персонал останется без зарплат уже в августе, а осенью «Национальное объединение» может и вовсе прекратить существование. Политик отвергла обвинения и назвала ситуацию «убийством первой оппозиционной партии Франции».

По оценке Европарламента, общий ущерб от создания фиктивных рабочих мест составил около семи миллионов евро.