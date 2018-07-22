Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1
Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1, который принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.
Комментарии7
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neburzhui2 22 июля 2018 | 22:13
Супротив милиции он ничего не смог
:-)))))))))))))))))
balamuto 22 июля 2018 | 22:17
Бравый полицай Бровкин)))
ed10075 22 июля 2018 | 22:22
В час по чайной ложке. Там все преступники в погонах уже установлены, рожи всех восемнадцати садистов зафиксированы на видео, - чего ждём?
agamasat 22 июля 2018 | 22:26
Научились преподносить информацию, удовлетворяя чаяния всех групп населения!) Для одних - престпники задержаны, а для других - задержание не подтверждается. И каждый верит, что процессы наказания и оправдания идут своим чередом.) Я просто охреневаю, мама!
silver1975 22 июля 2018 | 22:41
Ярославских гестаповцев арестовывают по одному,чтоб когда пик внимания общественности переключится на что-нить другое, можно было прекратить аресты.
hrzn877 22 июля 2018 | 22:56
Ну и что, что арестовали, всё равно отпустят. Неужели ещё остались такие наивные, что верят власти?..
Всё утихнет, вон и Сердюков с Васильевой свадьбу сыграли, а сколько миллиардов спёрли - и ничего, потому как не только для себя, а для государственных членов старались, которые всегда в тени (естессно) Эти же, кого задержали (якобы) хоть и полные садисты, которых назвать животными - обидеть животных - тоже люди государствнные, на защите Их Величества по большому счёту, чтобы от смуты всякой охранять. Им ещё и благоданость объявят с награждениями (тайно), и квартиры дадут... Чушь, скажете? А вы проверьте через месяц-два, удивитесь немеряно.
doctorsvet 22 июля 2018 | 23:08
Система своих не сдаст, но бороться необходимо. Уважение неравнодушным, они отдуваются за нас.