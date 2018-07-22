Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1, который принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».

Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.

Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.