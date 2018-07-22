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21:03, 22 июля 2018

Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей. Это сделано по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.
«Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве
гуманитарного жеста», – написал Нетаньяху в своем Твиттере.

Комментарии

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(комментарий скрыт)

deda_cuki_danki 22 июля 2018 | 21:09

Фарион пожаловалась, что Украину «посылают» даже хорваты‍ . А также узбеки , киргизы , монголы да собственно говоря все кто хочет .

zemljanka 22 июля 2018 | 21:11

Молодец.

banyi3 22 июля 2018 | 21:14

Уже начало )

banyi3 22 июля 2018 | 21:19

По Сирии решили... Теперь по хохлам, ждёмс ) Хотя сложный вопрос, ибо эти уроды никому не нужны ((( Кроме , как всегда России (((

banyi3 22 июля 2018 | 21:35

banyi3: Сирийцы сирийцами, но с хохлами сложнее! Там фашисты, как это не обидно... И они РФ нафиг , не повешенные, не нужны, увы ...

nowyrusic 22 июля 2018 | 21:38

banyi3: маня, а чего по Сирии решили, расскажи ?
ЯЧ знаю что решили гнать из Сирии Иран поганой метлой и Израиль гоняет иранцев как и когда захочет. А что еще оеншилди?
Позволили России вляпаться в сирийское дерьмо по самые уши стать врагом всех суннитов, да?
А еще что, в чем успехи?

len56 22 июля 2018 | 21:26

Сирия не захотела мира с Израилем...ну и дура.
Теперь Сирии нет. Её порвали на куски,как Тузик грелку.

Так будет с каждым,кто не хочет мира. Нетаниягу-респект!

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