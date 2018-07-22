Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей. Это сделано по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.
«Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве
гуманитарного жеста», – написал Нетаньяху в своем Твиттере.
Комментарии7
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deda_cuki_danki 22 июля 2018 | 21:09
Фарион пожаловалась, что Украину «посылают» даже хорваты . А также узбеки , киргизы , монголы да собственно говоря все кто хочет .
zemljanka 22 июля 2018 | 21:11
Молодец.
banyi3 22 июля 2018 | 21:14
Уже начало )
banyi3 22 июля 2018 | 21:19
По Сирии решили... Теперь по хохлам, ждёмс ) Хотя сложный вопрос, ибо эти уроды никому не нужны ((( Кроме , как всегда России (((
banyi3 22 июля 2018 | 21:35
banyi3: Сирийцы сирийцами, но с хохлами сложнее! Там фашисты, как это не обидно... И они РФ нафиг , не повешенные, не нужны, увы ...
nowyrusic 22 июля 2018 | 21:38
banyi3: маня, а чего по Сирии решили, расскажи ?
ЯЧ знаю что решили гнать из Сирии Иран поганой метлой и Израиль гоняет иранцев как и когда захочет. А что еще оеншилди?
Позволили России вляпаться в сирийское дерьмо по самые уши стать врагом всех суннитов, да?
А еще что, в чем успехи?
len56 22 июля 2018 | 21:26
Сирия не захотела мира с Израилем...ну и дура.
Теперь Сирии нет. Её порвали на куски,как Тузик грелку.
Так будет с каждым,кто не хочет мира. Нетаниягу-респект!