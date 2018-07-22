Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу) превысил российские
Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности) превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики.
В Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов, — отмечают эксперты ВШЭ.
Комментарии29
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ura_russians 22 июля 2018 | 21:09
:)))))
а белорусы то и не знали, работают массово в России.
ВШЭ такие вши
satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:20
ura_russians: голуба, я работаю (типа гастарбайтер) в Германии, Латвии и Беларуси. Работаю "по специальности": учитель химии (для тех, кто кандидатскую уже защитил)
ura_russians 22 июля 2018 | 21:24
satttana_perrrkele:
я работаю (типа гастарбайтер) в Германии,
—-
в Белоруссии зарплаты выше чем в Германии?
Вы идиот или агент гебни?
:))))
satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:36
ura_russians: выгоднее всего (финансово) в Латвии. 700 Eur за час при налогах 8% это выгоднее, чем 1450 при 38%, если учитывать стоимость пребывания. Беларусь: плачу как "европеец" 300 USD и.. что бы я не делала - никаких налогов.
Ты, совок вонючий, хоть познакомся с "законодательством" своего вонючего СНГ
snikkersnepper 22 июля 2018 | 21:22
ura_russians:
Причем тут ВШЭ? Эта новость придумана Эхом Москвы, которое истерит ею весь день. У ВШЭ даже формулировки другие. Не говоря уже о самом материале.
ura_russians 22 июля 2018 | 21:27
snikkersnepper:
Причем тут ВШЭ? Эта новость придумана Эхом Москвы,
—-
ну я коментировал текст, а то что ЭХО выдумывает новости - это не новость
ura_123 22 июля 2018 | 21:25
ura_russians: Да-да,именно в рассеюшке и работают!
ura_russians 22 июля 2018 | 21:32
ura_123: Да-да,именно в рассеюшке и работают!
—-
нет никаких сомнений.
нищие бульбаши работают в России.
plank1957 22 июля 2018 | 21:10
Недалеко осталось до КНДР.
zztop1960 22 июля 2018 | 21:12
Нищеброды ордынские. Беларусь 600 лет была в составе Великого Княжества Литовского , европейского государства и 120 лет в составе нищей России.Как вы думаете , куда их тянет ? В Орду или обратно в Европу ?
ivanov356 22 июля 2018 | 21:16
zztop1960: А мы когда-то в этрусках ходили по Италии
ura_russians 22 июля 2018 | 21:30
zztop1960:
:))))
а у вас в бандеростане какие зарплаты?
:))))
тупые калоеды интегрировались в Европу и стали самой нищей страной не только Европы, но и всех бывших республик СССР
:))(
ivanov356 22 июля 2018 | 21:13
Неправильно посчитали. Надо всё в процентах, тогда правильно будет за плешивого.
deda_cuki_danki 22 июля 2018 | 21:15
Вот только непонятно , что делают белорусы в России при такой "огромной" зарплате в Белорусии . Новость для эховских вонючих либерастах
blahovdav 22 июля 2018 | 21:23
deda_cuki_danki: Вот только непонятно , что делают белорусы в России при такой "огромной" зарплате в Белоруси/// А вонючая путлеровская. Свинка знает сколько россиян работает за бугром???В рашке все отлично?? Живи с этой мыслью и дальше. Верю , что в любом хлеву свинья считает себя счастливой если ей сыпанули чуть больше теплых помоев . Хайль путлер!
karampapam 22 июля 2018 | 21:17
это зарплаты за год?
zztop1960 22 июля 2018 | 21:17
Империя , сраная , живёт хуже чем сбежавшие от неё оккупированные территории. и ещё блатуют , пальцы веером и выпячивают грудь. Смех один над этими ымперцами
satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:18
Итого: в баксах больше, при этом продукты (в т.ч. алкоголь и табак) не только намного качественнее, но и дешевле
бацЬка - конченая мразь, но при любых "выборах" Путин просрёт 86 % в РФ и 98% в Беларуси.
Вперде, роися и её рожа: недимон-урод
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 21:20
Фашисты. Ну ничего, ждите в гости.
kp6ic 22 июля 2018 | 21:23
а мы еще их субсидируем дешевыми ценами на энергоносители? а почему бы и нет. пенсионный возраст подняли, налоги подняли, жкх подняли. справимся! ура! путин, россия, на позитиве!!!!
alex_d 22 июля 2018 | 21:27
kp6ic: ты так говоришь, как будто во всех других "нормальных" местах пенсионный возраст не подняли...
kp6ic 22 июля 2018 | 21:30
alex_d:
во всех остальных нормальных местах тоже военщина, пропаганда, коррупция, субсидирование дружественных режимов, кумовство, узурпация, безумные траты на спортсменов и спортивные игрища, непрозрачность и прочие скрепы?
alex_d 22 июля 2018 | 21:31
kp6ic: а возраст все равно подняли. прикинь? )))
kp6ic 22 июля 2018 | 21:34
alex_d: а какой там уровень жизни, экологии и медицины? ты идиот?
alex_d 22 июля 2018 | 21:37
kp6ic: во-первых, где "там"? везде по-разному.
а во-вторых, сам факт поднятия возраста сам за себя говорит о проблемах. и экономических, и с уровнем жизни. и с демократией.
kp6ic 22 июля 2018 | 21:37
alex_d:
понятно. ты ушел в игнор. спасибо.
vanvincle 22 июля 2018 | 21:25
Какая БРЕХНЯ!!! Средняя РЕАЛЬНАЯ зарплата по Беларуси - 250 - 400 долларов. И тех, кто получает меньше 300 долларов - большинство! Я сам белорус., знаю, о чём пишу!
alex_d 22 июля 2018 | 21:34
vanvincle: вы способны понять термин "ппс"? почитайте хоть словарь что ли...
jetsam 22 июля 2018 | 21:33
странные комменты. соседу стало хорошо. лучше, чем нам.
дык зачем же столько ненависти? надо радоваться. и изучать опыт.
особенно в части - на каких деревьях у них растут креветки, устрицы.
и почему у них, @детей_собаки_женского_пола@, сыр это сыр,
а не не смесь пальмового масла с пшенной кашей, как положено?????
а кто под кем был 300-1000 лет назад?
ну вы еще про деревья 5млн лет назад и хвосты (копчик) вспомните.