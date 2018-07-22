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21:03, 22 июля 2018

Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу) превысил российские

Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности) превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики.
В Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов, — отмечают эксперты ВШЭ.

Комментарии

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ura_russians 22 июля 2018 | 21:09

:)))))

а белорусы то и не знали, работают массово в России.

ВШЭ такие вши

satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:20

ura_russians: голуба, я работаю (типа гастарбайтер) в Германии, Латвии и Беларуси. Работаю "по специальности": учитель химии (для тех, кто кандидатскую уже защитил)

ura_russians 22 июля 2018 | 21:24

satttana_perrrkele:
я работаю (типа гастарбайтер) в Германии,
—-

в Белоруссии зарплаты выше чем в Германии?
Вы идиот или агент гебни?

:))))

satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:36

ura_russians: выгоднее всего (финансово) в Латвии. 700 Eur за час при налогах 8% это выгоднее, чем 1450 при 38%, если учитывать стоимость пребывания. Беларусь: плачу как "европеец" 300 USD и.. что бы я не делала - никаких налогов.
Ты, совок вонючий, хоть познакомся с "законодательством" своего вонючего СНГ

snikkersnepper 22 июля 2018 | 21:22

ura_russians:

Причем тут ВШЭ? Эта новость придумана Эхом Москвы, которое истерит ею весь день. У ВШЭ даже формулировки другие. Не говоря уже о самом материале.

ura_russians 22 июля 2018 | 21:27

snikkersnepper:
Причем тут ВШЭ? Эта новость придумана Эхом Москвы,
—-

ну я коментировал текст, а то что ЭХО выдумывает новости - это не новость

ura_123 22 июля 2018 | 21:25

ura_russians: Да-да,именно в рассеюшке и работают!

ura_russians 22 июля 2018 | 21:32

ura_123: Да-да,именно в рассеюшке и работают!
—-

нет никаких сомнений.
нищие бульбаши работают в России.

plank1957 22 июля 2018 | 21:10

Недалеко осталось до КНДР.

zztop1960 22 июля 2018 | 21:12

Нищеброды ордынские. Беларусь 600 лет была в составе Великого Княжества Литовского , европейского государства и 120 лет в составе нищей России.Как вы думаете , куда их тянет ? В Орду или обратно в Европу ?

ivanov356 22 июля 2018 | 21:16

zztop1960: А мы когда-то в этрусках ходили по Италии

ura_russians 22 июля 2018 | 21:30

zztop1960:

:))))

а у вас в бандеростане какие зарплаты?
:))))

тупые калоеды интегрировались в Европу и стали самой нищей страной не только Европы, но и всех бывших республик СССР
:))(

ivanov356 22 июля 2018 | 21:13

Неправильно посчитали. Надо всё в процентах, тогда правильно будет за плешивого.

deda_cuki_danki 22 июля 2018 | 21:15

Вот только непонятно , что делают белорусы в России при такой "огромной" зарплате в Белорусии . Новость для эховских вонючих либерастах

blahovdav 22 июля 2018 | 21:23

deda_cuki_danki: Вот только непонятно , что делают белорусы в России при такой "огромной" зарплате в Белоруси/// А вонючая путлеровская. Свинка знает сколько россиян работает за бугром???В рашке все отлично?? Живи с этой мыслью и дальше. Верю , что в любом хлеву свинья считает себя счастливой если ей сыпанули чуть больше теплых помоев . Хайль путлер!

karampapam 22 июля 2018 | 21:17

это зарплаты за год?

zztop1960 22 июля 2018 | 21:17

Империя , сраная , живёт хуже чем сбежавшие от неё оккупированные территории. и ещё блатуют , пальцы веером и выпячивают грудь. Смех один над этими ымперцами

satttana_perrrkele 22 июля 2018 | 21:18

Итого: в баксах больше, при этом продукты (в т.ч. алкоголь и табак) не только намного качественнее, но и дешевле
бацЬка - конченая мразь, но при любых "выборах" Путин просрёт 86 % в РФ и 98% в Беларуси.
Вперде, роися и её рожа: недимон-урод

mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 21:20

Фашисты. Ну ничего, ждите в гости.

kp6ic 22 июля 2018 | 21:23

а мы еще их субсидируем дешевыми ценами на энергоносители? а почему бы и нет. пенсионный возраст подняли, налоги подняли, жкх подняли. справимся! ура! путин, россия, на позитиве!!!!

alex_d 22 июля 2018 | 21:27

kp6ic: ты так говоришь, как будто во всех других "нормальных" местах пенсионный возраст не подняли...

kp6ic 22 июля 2018 | 21:30

alex_d:
во всех остальных нормальных местах тоже военщина, пропаганда, коррупция, субсидирование дружественных режимов, кумовство, узурпация, безумные траты на спортсменов и спортивные игрища, непрозрачность и прочие скрепы?

alex_d 22 июля 2018 | 21:31

kp6ic: а возраст все равно подняли. прикинь? )))

kp6ic 22 июля 2018 | 21:34

alex_d: а какой там уровень жизни, экологии и медицины? ты идиот?

alex_d 22 июля 2018 | 21:37

kp6ic: во-первых, где "там"? везде по-разному.
а во-вторых, сам факт поднятия возраста сам за себя говорит о проблемах. и экономических, и с уровнем жизни. и с демократией.

kp6ic 22 июля 2018 | 21:37

alex_d:
понятно. ты ушел в игнор. спасибо.

vanvincle 22 июля 2018 | 21:25

Какая БРЕХНЯ!!! Средняя РЕАЛЬНАЯ зарплата по Беларуси - 250 - 400 долларов. И тех, кто получает меньше 300 долларов - большинство! Я сам белорус., знаю, о чём пишу!

alex_d 22 июля 2018 | 21:34

vanvincle: вы способны понять термин "ппс"? почитайте хоть словарь что ли...

jetsam 22 июля 2018 | 21:33

странные комменты. соседу стало хорошо. лучше, чем нам.
дык зачем же столько ненависти? надо радоваться. и изучать опыт.

особенно в части - на каких деревьях у них растут креветки, устрицы.
и почему у них, @детей_собаки_женского_пола@, сыр это сыр,
а не не смесь пальмового масла с пшенной кашей, как положено?????

а кто под кем был 300-1000 лет назад?
ну вы еще про деревья 5млн лет назад и хвосты (копчик) вспомните.

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