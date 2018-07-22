Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу) превысил российские

Размер реальных зарплат в Белоруссии (в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности) превысил российские. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института социальной политики Высшей школы экономики.

В Белоруссии реальная заработная плата в 2017 году составляла 1602,6 доллара, а в России — 1550 долларов, — отмечают эксперты ВШЭ.