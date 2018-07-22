Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1
Он принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.
Комментарии3
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xutinpuy 22 июля 2018 | 21:08
Надо в депутаты упыря!
В ДЕПУТАТЫ!! ОТ ЕДИНОЙ РОССИИ!!
eniro 22 июля 2018 | 21:09
Бесконечны, безобразны, В мутной (Путина) игре
Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре...
Сколько их! Куда их гонят? Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают?(с)
doubleman 22 июля 2018 | 21:30
это его новую квартиру получать в наручниках повезли. скол на эмали нашли.