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21:01, 22 июля 2018

Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1

Он принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.

Комментарии

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xutinpuy 22 июля 2018 | 21:08

Надо в депутаты упыря!
В ДЕПУТАТЫ!! ОТ ЕДИНОЙ РОССИИ!!

eniro 22 июля 2018 | 21:09


Бесконечны, безобразны, В мутной (Путина) игре
Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре...
Сколько их! Куда их гонят? Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают?(с)

doubleman 22 июля 2018 | 21:30

это его новую квартиру получать в наручниках повезли. скол на эмали нашли.

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