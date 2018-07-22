В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
«С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.
Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Комментарии2
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jetsam 22 июля 2018 | 21:08
еще одна версия: чего только не сделают пропагандоны,
чтобы отвести внимание от закона повышения песионного
возраста и его поддержки (закона) вошьдем.
мундиаль прошел. трамп прошел. сирия молчит (признали осетию, но шепотом)
"..остался только Труд за две копейки.."
и тут - бац, куча шпиёнов укравших гиперзвук.
странно, что не привлекли (пока еще???) Эхо, так как
эхо - разносит гиперзвук со скоростью пуперзвука
мимо лапши на ушах граждан!
osj99 22 июля 2018 | 21:26
jetsam: 74-х летнего физика, кандидата наук бросают в СИЗО по ненасильственной статье и начинают блуд про гуманизацию и прочую фигацию. Дорогие патриоты, давайте - как вы все обожаете - допустим, что он там кому-то что-то слил. Зачем его держать в этой пыточно до приговора? И я знаю, и вы знаете. По 2м причинам. Первая - пытки являются главное скрепой, на которой держится россия со времен иван-васильича или раньше. Вторая - без этого пресса наши доблестные следаки ничего доказать не могут. Довольно позорная история; впрочем, не самая ужасная. Бывает и хуже