Трое детей погибли в Астрахани на реке Бузан

Перевернулась лодка, на которой местный житель переправлял девятерых детей. Это произошло в 10-15 метрах от берега. Шестерых детей удалось спасти, трое утонули. Об этом Интерфаксу сообщили в местном управлении СК. Мужчина, управлявший лодкой, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти

по неосторожности».