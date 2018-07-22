Трое детей погибли в Астрахани на реке Бузан
Перевернулась лодка, на которой местный житель переправлял девятерых детей. Это произошло в 10-15 метрах от берега. Шестерых детей удалось спасти, трое утонули. Об этом Интерфаксу сообщили в местном управлении СК. Мужчина, управлявший лодкой, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти
по неосторожности».
Комментарии6
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zemljanka 22 июля 2018 | 21:14
Соболезнования родным.
patrikk_1 22 июля 2018 | 21:23
Мужчина, управлявший лодкой, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»...
Не дай Бог оказаться на его месте, лучше самому утонуть вместо них, чем жить детоубийцей.
nelibermot19 22 июля 2018 | 21:34
patrikk_1: если 10-15 метров от берега, то это явно не от волн (и вообще, что это было-река? Озеро?) То есть мужик не тащил их в пучину, скорее всего на лодке что-то произошло между детьми, какой-то конфликт и они перевернули лодку
mozhem_povtorit 22 июля 2018 | 21:35
patrikk_1: На его месте надо было задуматься о безопасности детей. Хотя бы после Сямозера бл....
igorrrpadlowitchs 22 июля 2018 | 21:32
Дураки погубят мир!
shlevet 22 июля 2018 | 21:39
Безалаберность и русский авось в очередной раз приводят к трагедии.
Не знаю, что это была за лодка, но 9 детей, мда.
А ведь если бы позаботился о спасательных жилетах, то дети бы были живы