Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает интернет-журнал Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.
Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.
Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в 5 миллионов долларов.
Комментарии11
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ura_123 22 июля 2018 | 20:35
Добился своего пацанчик. Сидел бы молча и не отсвечивал...
От звонка до звонка я свой срок... мотать буду)))
nowyrusic 22 июля 2018 | 20:41
ura_123: ИП то что ленина президентом избрали не помогло.
Не полюбил Ассанжа Ленин.
опять же убыток.
место занимает и кормить его надо.
А квартирка-то небольшая.
zemljanka 22 июля 2018 | 21:08
Инфошум?
tvitov66 22 июля 2018 | 21:19
zemljanka: нет, ВикиЛикс, через который наши те самые 12 ГРУшников сливали инфу с серверов демпартии США - наши встанут грудью за убогого
polsan 22 июля 2018 | 20:38
Ленин он как главный коммунист, сдавал и будет сдавать всех!
turrinn 22 июля 2018 | 20:44
сдались посольские,
столько лет вонь терпели, терпели...
compare 22 июля 2018 | 20:44
говорила же цыганка "джулику": " а падешь ты,хороший,от руки ленина"...."джулик",благо,что жулик,не внял гадалке: ты старушка,с ума сошла? какой тебе "ленин"? он же мертвый...но цыганка хитро усмехнулась и молвила: для тебя,"он" живого найдет,увидишь...
sasass 22 июля 2018 | 20:49
Трам может его миловать - он предал Обаму , а не его....
jetsam 22 июля 2018 | 20:51
фейк. причем грубый.
сначала симонян это ляпнула "мои источники".
потом по кругу подхватили пригожинские.
потом желтая инопресса (сначала еще были ссылки на РТ, но потом по цепочке "потеряли").
* следующая новость будет, что эквадор собирается признать осетию, лугандонию и полететь
на марс на ангаре-99...
jetsam 22 июля 2018 | 21:17
@визит президента Эквадора Ленина Морено,
который намерен обсудить с британскими властями
выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца. @
перед глазами встает картина:
президента Эквадора (Э) беседует с Терезой (Т)
(Э) Заберите, нах, Ассанжа, все обои ободрал...
(Т) Да нахрена он нам нужен!!!
(Э) Да у вас ордер на его арест
(Т) Да мало ли у нас ордеров на донов педров
...
(Э, в слезах) Да заберите, нах, мы уже 5 лимонов на него извели,
мы маленькая страна, у нас бананов столько на продажу нет.
(Т) Да он нам нафиг не уперся, это ваши проблемы, у нас брексит и 40 ярдов
неустойки, мы 5 лимонов тоже не потянем.
(Э) Ну тогда мы его просто выставим на улицу
(Т) И не думайте - мы его вам обратно засунем.. не до него сейчас.
xutinpuy 22 июля 2018 | 21:10
Какие 5 миллионов долларов??!!
Совсем уху ели? С головой нормально?
Он из лучшего ресторана еду заказывал, а в качестве проститутки к нему сама королева приходила???