Эквадор может уже на следующей неделе выдать Великобритании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает интернет-журнал Intercept со ссылкой на источники в эквадорском МИДе.

Издание отмечает, что на эти даты запланирован визит президента Эквадора Ленина Морено, который намерен обсудить с британскими властями выдачу Ассанжа и лишение его статуса политического беженца.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 г. Ранее МИД Эквадора заявил, что Ассанж не может вечно укрываться в их посольстве в Лондоне. Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в 5 миллионов долларов.