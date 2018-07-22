Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово
Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово. Он написал письмо члену ОНК Когершын Сагиевой. Шестун рассказал, что к нему никак не может попасть адвокат, заключенные дожидаются защитников неделями. Ему также не выдают теплые вещи и запрещают накрываться одеялом.
Шестун пишет также, что у него диабет, но ему долго не давали необходимых лекарств, а также не предоставляют специального питания
Напомню, — подмосковного чиновника обвиняют в незаконной передаче четырех земельных участков. Сам он заявляет, что ему мстят за его активную гражданскую позицию.
Комментарии5
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tv_victim 22 июля 2018 | 20:36
Ну для бывшего начальства, наконец-то оказавшегося в местах, где оно должно уже давно быть и отсутствие черной икры на столе - уже пытка! не говоря уже об отрыве от привычных взяток и распилов-откатов!
nowyrusic 22 июля 2018 | 20:49
tv_victim: СИЗО Лефортово это была тюрьма КГБ.
Считалось лучшее СИЗО в советские времена.
Все было по закону. Ро херовому советскому закону, но по закону.
А теперь ... ФСБ не КГБ, наследники, конечно, но вырождение не избежали.
danko1 22 июля 2018 | 20:54
nowyrusic: Вот так караются обличения преступлений Воробьева, крестничка Шойгу.
А поводом послужило старое дело о выделении по 6 соток земли пенсионерам, по которому 7 раз в разных инстанциях было доказано отсутствие состава преступления.
Да и подписи его под письмом даже не было, т.к. он в отпуске был.
Видно, что настолько чист перед законом, что ничего накопать не смогли.
Но честным людям, когда мафия рулит, во власти места нет.
tks 22 июля 2018 | 20:50
Putlerismus Ordinaris Vulgaris, etc.
zztop1960 22 июля 2018 | 21:05
О как ! Запутинец жалуется на порядки , которые сами и создали. Терпите теперь портянки . вас будут иметь братья по разуму