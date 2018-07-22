В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
«С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.
Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Комментарии10
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serg4422 22 июля 2018 | 20:37
тяжело переносит заключение... а ты о чем думал,проститутка старая,когда Родину за доллары вонючие продавал?
tvitov66 22 июля 2018 | 20:50
serg4422: ну не зря так строго о Пехтине - ну подумаешь благодаря служебному положению приватизировал электростанцию, продал и за эти деньги обосноваться в США это ваще ни разу не предательство ...
serg4422 22 июля 2018 | 21:03
tvitov66: с этой проституткой тоже разберутся.
ura_123 22 июля 2018 | 20:42
Разгласил сценарий очередного мультсериала на страх пендосам?
tvitov66 22 июля 2018 | 20:47
ura_123: тут дела интересно развивались - утром в пятницу в кабинете Пасона прошли обыски, а потом его сотрудника Виктора Кудрявцева арестовали - угадайте, кто на кого настучал?
tks 22 июля 2018 | 20:55
tvitov66: От свидетеля до подозреваемого здесь дистанция ниже минимального...
Тяжела ты, участь слуги Режима!
olegleon 22 июля 2018 | 20:58
tvitov66: стандартная полицейская разводка. "в соседней камере допрашивают твоего подельника. кто первый даст признание, тот пойдёт свидетелем".
stas12006 22 июля 2018 | 20:52
не надо было делать ракеты для путинской власти.
не жалко человека , который сотрудничает с путинской властью.
tks 22 июля 2018 | 20:53
Что, мультики 01.03.2018 некачественными оказались, значит зря награды были выданы, да бабло оприходовано?
aler_il1 22 июля 2018 | 21:21
А подробности нам уже показали в видео из ярославской колонии №1.