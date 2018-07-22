Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1
Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1, который принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.
Комментарии4
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vor_on 22 июля 2018 | 20:57
в ссылку на пенсию и дирижером оркестра его....или комендантом в общагу, пусть помучается!!...пральна Владимладимыч?
neburzhui2 22 июля 2018 | 21:27
Вот они подъехали - показали аспиду!
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему - за спину
И с размаху кинули в черный воронок.
zztop1960 22 июля 2018 | 20:57
Надеюсь , этим вертухаям - запутинцам в камере устроят радушный приём
irdo 22 июля 2018 | 21:09
zztop1960:
Надеюсь , этим вертухаям - запутинцам в камере устроят радушный приём
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У них отдельные колонии.
Знают, что на зоне их растерзают.