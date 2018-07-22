Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон, заявивший в пятницу о своем увольнении, проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш»
Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, заявивший в пятницу о своем увольнении, проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш», — об этом сообщил РИА-Новости глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсону не было предъявлено каких-либо обвинений. Утром в пятницу в кабинете Пасона прошли обыски в связи с делом о государственной измене.
В Роскосмосе также подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. «С ним сейчас проводятся следственные действия», — сказал Устименко. Других подробностей он не привел.
Комментарии18
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trans 22 июля 2018 | 20:11
Во времена СССР по делам о государственной измене проходили лица, виновные в выдаче Западу наших технологических секретов. А сейчас виновные в разглашении фейков. Деградируем помаленьку.
patrikk_1 22 июля 2018 | 20:17
Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон, заявивший в пятницу о своем увольнении, проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш»...
Вот же проныра, наверное следователю в лапу дал.
banyi3 22 июля 2018 | 20:20
patrikk_1: Не думаю, там серьёзно всё! И это только начало...
banyi3 22 июля 2018 | 20:22
patrikk_1: Поверьте мне , идиоту, сейчас всё будет по ВЗРОСЛОМУ ))
ura_123 22 июля 2018 | 20:37
banyi3: Верим,конечно верим! Особенно при таком остром приступе самоидентификации)))
tvitov66 22 июля 2018 | 20:20
trans: Утром в пятницу в кабинете Пасона прошли обыски, а потом его сотрудника Виктора Кудрявцева арестовали - угадайте, кто на кого настучал?
banyi3 22 июля 2018 | 20:12
Ну человек то хороший наверное? Он же не за Россию был! Надо выходить на улицы ! Наш рукопожатный!
eniro 22 июля 2018 | 20:23
banyi3: Слышал в опере твою арию про себя... " Месяц свееетит. Котенок плааачет. Юродиевый вставай, Богу помолися..."(с) Хорошо звучит.
ura_123 22 июля 2018 | 20:39
banyi3: Наш,рукопожатный??? Та ни це хлопчик,он ваш,как всякие сердюковы-васильевы! Так что не открещивайся от единокровных)))
jetsam 22 июля 2018 | 20:26
а потом на вопрос - чего ракеты не летают, а тонут
- рогожка с чистой совестью скажет - дык все кадры
сидят, некому проектировать....
* видать платить уже нечем и начинают возвращаться
к бериевским шарашкам. те же сотрудники , только бесплатно.
история смеется дважды.
serg4422 22 июля 2018 | 20:29
яйца через мясорубку пропустить и все расскажет...
polikarpich 22 июля 2018 | 20:36
serg4422: А если нет? А если нечего рассказывать? А если расскажет то, чего не было?
Если там и действительно что было и кто-то чем-то торганул, то он выскользнет, как намыленный. А прессовать и изничтожать будут именно Кудрявцева.
serg4422 22 июля 2018 | 20:41
polikarpich: эти проститутки в разработке не один месяц были. там все железно.
sasass 22 июля 2018 | 20:30
Режиссеров мультфильмов надо сажать , а не инженеров и конструкторов бесплатно работающих...
danko1 22 июля 2018 | 20:32
sasass: Путина первого надо сажать за разглашение гос. тайны.
jetsam 22 июля 2018 | 20:40
danko1: путена нельзя.
он образ россиянин-идиот - врагу вбивает по самое небалуй.
все враги думают, что россияне идиоты полные. слепые, тупые, если терпят путена.
и пойдут войной, а тут им иваны сусанины везде - заведут в леса дремучие
и в болоте все мерсы утонут. а на бензаколонках хитрые пэтриоты пропутенцы
будут мочу в бензин - бэхи, леопарды - заглохнут.
а раненых врагов - наши менгели корой дуба да марганцовкой добьют.
так что - нельзя путена трогать. а то плахиши узнают
нашу страшную тайну, что мы стволы ак кирпичем чистим,
самолетный керосин сливаем, ракетный спирт пропиваем....
если не путен - быть нам битыми... ибо только кася под дурачка
можно выжить- в россии и россии выжить - в мире.
abuvgrobu 22 июля 2018 | 20:34
Ну, это уж как водится.. Как только в цепкие лапы правосудия попадется очередной напаскудничавший пайсон, так он тут же переходит в разряд свидетелей..
gencek 22 июля 2018 | 20:47
Быстро откупился товарищ Пайсон, так что руководитель стал всего лишь свидетелем.
Еще пару заносов Рогозину и перейдет в "потерпевшие".