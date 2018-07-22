Сотрудник «Роскосмоса» Пайсон, заявивший в пятницу о своем увольнении, проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш»...

Сотрудник «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон, заявивший в пятницу о своем увольнении, проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш», — об этом сообщил РИА-Новости глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко. По его словам, Пайсону не было предъявлено каких-либо обвинений. Утром в пятницу в кабинете Пасона прошли обыски в связи с делом о государственной измене.

В Роскосмосе также подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. «С ним сейчас проводятся следственные действия», — сказал Устименко. Других подробностей он не привел.