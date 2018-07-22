"Статус российских погранвойск в Армении будет пересмотрен"

Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, возглавивший военное ведомство страны в мае этого года, после отставки президента Сержа Саргсяна и смены высшего руководства республики, — сообщает «Коммерсант».

Какие именно коррективы будут внесены в Договор о статусе погранвойск РФ в Армении, министр не уточнил. Однако он упомянул недавний инцидент с российскими военнослужащими в армянском селе Паник. Напомним, в прошлый вторник проводившие учения российские военные проехали по улицам села и устроили стрельбу холостыми патронами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что считает это провокацией в отношении армяно-российских отношений, а также провокацией против суверенитета Армении.