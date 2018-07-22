Статус российских погранвойск в Армении будет пересмотрен
Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, возглавивший военное ведомство страны в мае этого года, после отставки президента Сержа Саргсяна и смены высшего руководства республики, — сообщает «Коммерсант».
Какие именно коррективы будут внесены в Договор о статусе погранвойск РФ в Армении, министр не уточнил. Однако он упомянул недавний инцидент с российскими военнослужащими в армянском селе Паник. Напомним, в прошлый вторник проводившие учения российские военные проехали по улицам села и устроили стрельбу холостыми патронами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда заявил, что считает это провокацией в отношении армяно-российских отношений, а также провокацией против суверенитета Армении.
Комментарии24
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arye_11 22 июля 2018 | 20:08
Дикое хамло таковым и остается, несмотря на хорошие межгосударственные связи.
Короче, еще один "союзник" поворачивается к России задней частью.
И сколько тех друзей у России все еще...?
patrikk_1 22 июля 2018 | 20:15
arye_11:
Если ты не идиот, то какая тебе разница?
putin_frend 22 июля 2018 | 20:34
patrikk_1: Если ты идиот, то тебе никакой разницы!
archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 20:37
arye_11:
"Статус российских погранвойск в Армении будет пересмотрен"
российские военные в Армении переходят в статус "шахтеров", "трактористов" и "землекопов" - то есть "ихтамнеты"? или "гибриды"?
ura_russians 22 июля 2018 | 20:43
arye_11: Короче, еще один "союзник" поворачивается к России задней частью.
—-
инфа 100% ???
недоумок, ты с чего такие выводы озвучиваешь?
banyi3 22 июля 2018 | 20:14
А, яй, яЙ, яй... Армения, не надо идиотизм хохлятский повторять!
fleyta6 22 июля 2018 | 20:18
banyi3: Вспомните видео о поведении российского лейтенанта: сначала нагло палили в мирном селе, а потом трусливо скулил и забздел представиться, защитничек!
ura_russians 22 июля 2018 | 20:47
fleyta6: Вспомните видео о поведении российского лейтенанта:
—-/
чтобы вспомнить что-то, его нужно было видеть, а у нас в России мало кто смотрит фейки гебельс-тв.
вот тушки свиней под дебальцево все видели (плановое отступление).
какая связь с текстом обсуждаемой новости?
putn_pnh 22 июля 2018 | 20:21
Гнать нужно такие "погранвойска". Российско-украинская граница что твое решето. Ходят кто хочет и куда хочет из Ростовской области. Дармоеды.
ura_russians 22 июля 2018 | 20:49
putn_pnh: Гнать нужно такие "погранвойска"
——
тебя то забыли спросить
:)))))
иди поскачи, дебилоид, а люди без тебя решат.
сало уронили!
:)))))))
polikarpich 22 июля 2018 | 20:26
И, что характерно, всегда одна и та же быдлячья манера поведения. Что дома, что за границей, что на учениях, что на на курорте, что в совбезе ООН.
Никак всё не может осознать быдлячья часть россиян, что за это не "уважают", а дают в дыню.
ura_russians 22 июля 2018 | 20:52
polikarpich: что за это не "уважают", а дают в дыню.
—-
петушило, иди дай!
ссыкло тупое, чего не в Армении?
serg4422 22 июля 2018 | 20:26
давно,видимо,кое-кто не получал русским кирзовым сапогом по морде.
banyi3 22 июля 2018 | 20:28
serg4422: Сапог этих уже нет, но память должна остаться )
serg4422 22 июля 2018 | 20:32
banyi3: на складах отыщутся
polikarpich 22 июля 2018 | 20:29
serg4422: Попроси. С удовольствием выпишут.
seryj_wolk 22 июля 2018 | 20:28
Правильная реакция на хамские действия рфиков. Если Карабахский конфликт устранить, то и рфии в Армении делать будет нечего. Вот она его и разжигает и не дает погасить.
ura_russians 22 июля 2018 | 20:55
seryj_wolk: Если Карабахский конфликт устранить, то и рфии в Армении делать будет нечего. Вот она его и разжигает и не дает погасить.
—/
еслиб не холокост, то русским в 1945м в европе делать нечего.
значит русские раздигали холокост?
mladek 22 июля 2018 | 20:30
После происшествия в селе Паник, вызвавшего шок у ее жителей, возникло слово "паника".
ura_russians 22 июля 2018 | 20:57
mladek: После происшествия в селе Паник, вызвавшего шок у ее жителей,
—/
про шок сам догадался или санитары рассказали?
sasass 22 июля 2018 | 20:32
Выдавливать будут постепенно...
gencek 22 июля 2018 | 20:36
С грузинами в НАТО ?
ura_russians 22 июля 2018 | 20:59
gencek: С грузинами в НАТО ?
-//
конечно
к братской Турции под защиту от русских угнетателей.
а бандер к полякам
ymnikymnik 22 июля 2018 | 20:49
У Армении еще яицо не выросло , чтобы охраняет свою границу