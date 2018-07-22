Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1
Фонд «Общественный вердикт» сообщил о задержании Алексея Бровкина — второго сотрудника ярославской колонии №1, который принимал участие в пытках заключенного Евгения Макарова. Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова, которое опубликовала «Новая газета».
Об этом сообщается на странице Фонда в Фейсбуке.
Накануне «Общественный вердикт» сообщил, что в Ярославсле задержали Максима Яблокова, сотрудника отдела безопасности колонии, который также участвовал в пытках заключенного. По информации фонда, Яблокова вывели из колонии в наручниках. Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности.
Комментарии13
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olegleon 22 июля 2018 | 20:10
"информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности. "
а наручники надели ради прикола?
gordy 22 июля 2018 | 20:13
"Позднее в Следственном комитете сообщили, что информация о задержании сотрудника колонии не соответствует действительности."
Так кому верить?
lenin3 22 июля 2018 | 20:15
gordy: дык,не зря же амнистию объявили,завтра же утырка и отпустят...
olegleon 22 июля 2018 | 20:23
gordy: "все лгут" (Хаус)
prosto_suhov 22 июля 2018 | 20:38
olegleon: на награждение водили, а наручники, ну..... чтобы не отказался.....
y20160414 22 июля 2018 | 20:12
А вы никак не поймёте, почему «росгвардейцев» и прочих бандитов нужно на пенсию отправлять в 20 лет.
jetsam 22 июля 2018 | 20:12
@ Бровкин присутствует на видео с избиением Макарова @
да хоть с убийством.
в татарстане за присутствие при убийстве дали 10тыр штрафа
и без наручников обошлись.
совсем оборзели менты, чистых садистов хватать в наручники...
эдак еще и до соблюдения конституции и прав дойдем, млять!!!!
prusol 22 июля 2018 | 20:15
Вся эта жуткая компания садистов, участвующая в пытках: и те, кто исполнял, и те, кто наблюдал за этим, должны быть задержаны. Они опасны для общества и жизни людей. И следователь ярославский, который ещё в прошлом году не нашёл никаких нарушений, просмотрев это видео, тоже должен ответить по Закону.
stas12006 22 июля 2018 | 20:19
prusol: накажут их за тупость, что сняли на видео и допустили, что это распространилось.
накажут увольнением и условным сроком.
а тысячи точно таких же вертухаев продолжат своё дело по всей россиюшке.
vlabumur 22 июля 2018 | 20:15
Мафия.
tv_victim 22 июля 2018 | 20:18
Ни за что берут людей! Он же просто добросовестно выполнял свою работу! Исполнял приказ. Бедный парень, теперь попадет в жернова исправительной машины.... И бывшие коллеги точно так же будут добросовестно работать уже по нему.... Бядя!
stas12006 22 июля 2018 | 20:31
tv_victim: ну если он попадёт на зону, то зэки дадут ему возможность испытать эту пытку на себе, но вряд ли его посадят.
sasass 22 июля 2018 | 20:35
Внутри ФСИН появился Псин и там теперь идет война...)))