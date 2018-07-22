Глава СПЧ призвал США отменить закон об иностранных агентах, по которому россиянке Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал США отменить закон об иностранных агентах, по которому россиянке Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

М.Федотов отметил, что Совет по правам человека постоянно выступает с критикой этого закона в России и сочтет правильным отказ от этого закона и в США.

«У нас тоже есть этот закон об иностранных агентах, который наш совет считает крайне нецелесообразным. Мы постоянно выступаем с критикой этого закона и считаем, что его нужно как минимум менять. Я думаю, самым правильным было бы, если и США этот закон 1938 года тоже отправили в историю», — заявил он.

Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в минувшее воскресенье. В США ее обвиняют в работе иностранным агентом без надлежащей регистрации в министерстве юстиции.

Накануне СПЧ обратился к комиссии по правам человека в США с просьбой вмешаться в дело М.Бутиной.