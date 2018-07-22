Глава СПЧ призвал США отменить закон об иностранных агентах, по которому россиянке Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы
Глава Совета по правам человека Михаил Федотов призвал США отменить закон об иностранных агентах, по которому россиянке Марии Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
М.Федотов отметил, что Совет по правам человека постоянно выступает с критикой этого закона в России и сочтет правильным отказ от этого закона и в США.
«У нас тоже есть этот закон об иностранных агентах, который наш совет считает крайне нецелесообразным. Мы постоянно выступаем с критикой этого закона и считаем, что его нужно как минимум менять. Я думаю, самым правильным было бы, если и США этот закон 1938 года тоже отправили в историю», — заявил он.
Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в минувшее воскресенье. В США ее обвиняют в работе иностранным агентом без надлежащей регистрации в министерстве юстиции.
Накануне СПЧ обратился к комиссии по правам человека в США с просьбой вмешаться в дело М.Бутиной.
Комментарии11
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prusol 22 июля 2018 | 19:41
Более чем странный "призыв".
vezdehod 22 июля 2018 | 19:50
Глава СПЧ товарищ Федотов, много сделал для защиты российских "иностранных агентов" - взялся за Бутину.
post_v 22 июля 2018 | 19:58
vezdehod:
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она такой же иностранный агент, как почетная гражданка украинской Шепетовки гражданка В.Матвиенко, или украинская прокурорша Н.Поклонская ?
yralez 22 июля 2018 | 19:42
К своему обращаться бесполезно.
Ну так лезьте к чужим.
jetsam 22 июля 2018 | 19:48
в россии общество диабетиков штрафуют как иноагента и ничего, спч не дергается.
депутаты пытаются лекарства запретить ввозить и ничего, спч не дергается.
депутаты запрещают иностранцам усыновлять БОЛЬНЫХ детей и ничего, спч не дергается.
а тут ради, прости господи, какой-то прошмандовки
еще и американскую конституцию спч призовет отменить?
это какое же у нее звание и кто ее родитель?
уж не сам ли?
polikarpich 22 июля 2018 | 19:53
Ой, как запели! Вот борзота. Призывают они...
Наверное, действительно непроста эта Мария Бутина. Очень непроста. Может поведать о многом.
Что-то не слышно было этой самой "постоянной критики" со стороны СПЧ.
juju11 22 июля 2018 | 19:53
Глава СПЧ должен в первую очередь заботиться о политзаключенных в России, а не соваться с призывами в другие страны.
begly_ 22 июля 2018 | 19:54
Разведчик всегда знает на что идет. Ничего не сможет помешать суду назначить наказание по закону.
benin_papa__ 22 июля 2018 | 19:55
Конец света!
Сначала Путин принимает закон об иностранных агентах в РФ, ссылаясь на тот самый закон США.
И Глава СПЧ не призывает Путина этот закон отменить.
А сегодня призывает США отменить этот самый закон, на основании которого аналогичный закон появился в РФ.
Мама дорогая, кто ж такая эта Бутина, если из-за нее рождаются вовсе уж бредовые инициативы и заявления?!
anemon 22 июля 2018 | 19:56
Так и вы подобные отмените!
serg4422 22 июля 2018 | 20:03
чего они там церемонятся с этими пиндосами вонючими? тут вся Москва наводнена пиндоскими агентами. схватить штук десять,постучать по почкам хорошенько и посмотрим как они запоют.