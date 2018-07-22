Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией
Соответствующий договор подписали глава сирийского МИДа Валид Муаллем и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медов. Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.
Ранее Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Это произошло после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Комментарии5
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mmclarenh 22 июля 2018 | 19:44
Эт серьезно.... сильный шаг.)))
oo0oo 22 июля 2018 | 19:54
Искренние поздравления и пожелания дальнейших успехов народам этих двух независимых государств!
nf5096004 22 июля 2018 | 19:56
oo0oo: Независимые следует взять в кавычки. Вы действительно считаете Юго-Осетию независимым государством?
petrivanov 22 июля 2018 | 19:47
Это событие просто мирового масштаба!
macsimus001 22 июля 2018 | 19:53
Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией-------Шо,опять?