Реальные зарплаты в Белоруссии выше, чем в России – эксперты ВШЭ

По результатам исследований экспертов Высшей школы экономики реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские. Об этом в эфире сообщил профессор ВШЭ Иван Родионов.

Он пояснил, что реальная зарплата рассчитывается по набору продуктов, которые можно купить на заработанные деньги. По его словам, в Белоруссии качественная и весьма разнообразная продукция местных производителей дешевле, чем в России, поэтому ее можно приобрести в большем объеме.

«В Белоруссии продукты местного производства не очень дорогие, и фактически реальная зарплата позволяет покупать их достаточно много, больше, чем в России. В России совершенно неоправданно дорогие местные продукты», — сказал он.

При этом он уточнил, что и в Белоруссии, и в России сохраняются высокие цены на импорт, например, на косметику и бытовую химию.

И.Родионов отметил, что повышение покупательной способности граждан не рассматривается государством в качестве приоритета и большие доходы с импорта государство пускает не на повышение уровня жизни населения. По его словам, для роста реальных зарплат необходимо, чтобы в стране развивался бизнес, при этом не только нефтяной и газовый.

«Мы не можем обеспечить достаточного предложения товаров и услуг для того, чтобы можно было повышать зарплату. Мы фактически наступили сейчас на те же грабли, что и в начале 1980-х годов», — сказал он.

Эксперты Института социальной политики ВШЭ подготовили доклад «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах». Из него следует, что реальная заработная плата в Белоруссии в 2017 году составляла 1602,6 долларов США, тогда как в России она держалась на уровне 1550 долларов.