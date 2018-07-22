Представитель ОНК: подозреваемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш нуждается в медицинской помощи
Подозреваемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, который в настоящий момент содержится в СИЗО «Лефортово», нуждается в медицинской помощи. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила первый заместитель председателя ОНК, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.
«Он находится в СИЗО «Лефортово», сейчас на карантине. Мы были поражены, когда его нашли. Человек достаточно пожилой, ему 74 года. Он худющий, видно, что болеет; сам говорит, что у него диабет», — сказала она.
Е.Меркачева также отметила, что в настоящий момент у В.Кудрявцева нет связи с близкими. По ее словам, В.Кудрявцеву не удалось взять с собой в СИЗО никаких вещей.
«С собой он вещи никакие не взял, потому что, когда его пришли арестовывать, его прям с постели забрали; он не взял даже спичек. Первое, что он нас спросил – нельзя ли как-то раздобыть спички, поскольку он курит, а подкуривать нечем», — пояснила она.
По словам Е.Меркачевой, зачастую подозреваемые в госизмене содержатся в более тяжелых условиях, чем заключенные по другим статьям.
«Людям, проходящим по делам о шпионаже, госизмене дается понять, что они особые. Им не полагается всего того, что разрешено другим заключенным. Это неправильно, и с этим, конечно, нужно бороться», — сообщила она.
Е.Меркачева отметила, что на сегодняшний день В.Кудрявцев — самый пожилой заключенный СИЗО «Лефортово», а также самый пожилой проходящий по делу о госизмене.
При этом она уточнила, что членам ОНК не удалось спросить В.Кудрявцева о профессии и месте работы, поскольку это сотрудники СИЗО разрешали задавать вопросы лишь об условиях содержания и самочувствии.
20 июля в корпорации Роскосмос прошли обыски по делу о госизмене в связи с утечкой информации о гиперзвуковых разработках. Одного из сотрудников ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных данных о разработках иностранным спецслужбам.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
abuvgrobu 22 июля 2018 | 19:54
Ну, вырисовывается новоявленный "страдалец", "политический заключенный" и, возможно, даже в какой-то степени "правозащитник" на чей счёт будет день и ночь визжать и возмущаться "Эхо" и либеральная околоэховская тусня..