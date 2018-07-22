Представитель ОНК: подозреваемый в госизмене сотрудник ЦНИИмаш нуждается в медицинской помощи

Подозреваемый в государственной измене сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, который в настоящий момент содержится в СИЗО «Лефортово», нуждается в медицинской помощи. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщила первый заместитель председателя ОНК, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

«Он находится в СИЗО «Лефортово», сейчас на карантине. Мы были поражены, когда его нашли. Человек достаточно пожилой, ему 74 года. Он худющий, видно, что болеет; сам говорит, что у него диабет», — сказала она.

Е.Меркачева также отметила, что в настоящий момент у В.Кудрявцева нет связи с близкими. По ее словам, В.Кудрявцеву не удалось взять с собой в СИЗО никаких вещей.

«С собой он вещи никакие не взял, потому что, когда его пришли арестовывать, его прям с постели забрали; он не взял даже спичек. Первое, что он нас спросил – нельзя ли как-то раздобыть спички, поскольку он курит, а подкуривать нечем», — пояснила она.

По словам Е.Меркачевой, зачастую подозреваемые в госизмене содержатся в более тяжелых условиях, чем заключенные по другим статьям.

«Людям, проходящим по делам о шпионаже, госизмене дается понять, что они особые. Им не полагается всего того, что разрешено другим заключенным. Это неправильно, и с этим, конечно, нужно бороться», — сообщила она.

Е.Меркачева отметила, что на сегодняшний день В.Кудрявцев — самый пожилой заключенный СИЗО «Лефортово», а также самый пожилой проходящий по делу о госизмене.

При этом она уточнила, что членам ОНК не удалось спросить В.Кудрявцева о профессии и месте работы, поскольку это сотрудники СИЗО разрешали задавать вопросы лишь об условиях содержания и самочувствии.

20 июля в корпорации Роскосмос прошли обыски по делу о госизмене в связи с утечкой информации о гиперзвуковых разработках. Одного из сотрудников ЦНИИмаш подозревают в передаче секретных данных о разработках иностранным спецслужбам.