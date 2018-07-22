Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией
Соответствующий договор подписали глава сирийского МИДа Валид Муаллем и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медов. Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.
Ранее Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Это произошло после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Комментарии9
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aleksandr39 22 июля 2018 | 19:39
Скоро Сирия установит дипломатические отношения с ОПГ " днр -лугандон " .
olegleon 22 июля 2018 | 19:39
это и есть суверенитет государства, т.к. оно само вправе решать то, с кем устанавливать отношения, а с кем разрывать
alehan15274 22 июля 2018 | 19:50
пипец:))) 2 политических трупа, 2 пидарюги установили отношения:))) есть чем гордиться!
olegleon 22 июля 2018 | 19:54
alehan15274: ну ты и перец. из одного "политического трупа" сегодня Запад эвакуирует своих агентов.
какой смысл проводить спецоперацию по изъятию своей агентуры из страны, если она "труп"?
nf5096004 22 июля 2018 | 19:53
olegleon: У Сирии суверенитет? то, что дипломатические отношения установлены именно с Юго-Осетией, понятно, кто за этим суверенитетом стоит.
olegleon 22 июля 2018 | 20:00
nf5096004: да. "Суверенитет — независимость государства во внешних и верховенство государственной власти во внутренних делах."
kunst54 22 июля 2018 | 19:46
Логично теперь начать принимать из Сирии беженцев.
tv_victim 22 июля 2018 | 20:00
kunst54: Ога. То-то ломанутся они в эту Южную Осетию! Ищи дурака!
tv_victim 22 июля 2018 | 19:50
Парад уродов! Паразиты налаживают связи.... Бедный носитель паразитов! Тут уж конечно, не до пенсий..... Теперь еще и посольства паразитариев содержать придется....