Сирия установила дипломатические отношения с Южной Осетией

Соответствующий договор подписали глава сирийского МИДа Валид Муаллем и его коллега из Южной Осетии Дмитрий Медов. Об этом сообщает государственное сирийское агентство САНА.

Ранее Грузия разорвала дипотношения с Сирией. Это произошло после того, как Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.