14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону

Около 14 тысяч заключенных российских колоний будут освобождены сразу же после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью МК рассказал зам.главы ФСИН Валерий Максименко

Всего закон коснется каждого пятого отбывающего наказание. В основном им будет сокращен срок заключения. Процедурой перерасчета займутся суды, даже если человек сам не напишет ходатайство.

Закон о перезачете сроков содержания под стражей до суда был подписан президентом Путиным 3-го июля. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима и к двум дням в колонии-поселения.