14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону
Около 14 тысяч заключенных российских колоний будут освобождены сразу же после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью МК рассказал зам.главы ФСИН Валерий Максименко
Всего закон коснется каждого пятого отбывающего наказание. В основном им будет сокращен срок заключения. Процедурой перерасчета займутся суды, даже если человек сам не напишет ходатайство.
Закон о перезачете сроков содержания под стражей до суда был подписан президентом Путиным 3-го июля. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням колонии общего режима и к двум дням в колонии-поселения.
Комментарии5
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lenin3 22 июля 2018 | 19:37
Холодное лето 53-го.В данном случае,18-го...
abuvgrobu 22 июля 2018 | 19:40
Мало того, что множество той или иной мрази (которая, естественно, работать не хочет и не будет, а жить припеваючи очень хочет) выйдет на свободу, она, эта мразь, там в скором времени и снова окажется, предварительно искалечив тем или иным образом жизнь тысяч и тысяч людей, так ещё под это дело повыпускают мирриады взяточников, бывших когда-то чиновниками, всяческих проворовавшихся бизнесменов и тому подобнуюю публику - Этих за хорошую мзде, предполагаю..
prusol 22 июля 2018 | 20:03
abuvgrobu: Почему так зло относитесь к человечеству?
prusol 22 июля 2018 | 20:00
Очень правильный и цивилизованный закон.
vadimp 22 июля 2018 | 20:03
"Теперь день в СИЗО приравнивается ..."
То бишь Путин признал заключение в СИЗО наказанием?
Невиновные (не признанные судом виновными) люди несут наказание? :(
Россия - страна "чудес"!