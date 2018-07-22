Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Немцова, прошел допрос на полиграфе
Об этом Росбалту сообщил осведомленный источник. По его словам, сначала Бахаев отказывался от допроса, но «передумал после того, как пару раз попал в штрафной изолятор».
Напомню, — Бахаев в суде настаивал на своей невиновности. Адвокаты Немцова также сомневаются в его причастности к убийству политика, а адвокат Бахаева уехал из России по соображениям личной безопасности.
По информации источника, всем осужденным по делу Немцова предложили пройти процедуру на детекторе лжи – в колониях на них оказывают давление
Следственный комитет и ФСБ хотят установить заказчика, а также найти оружие, из которого убили Немцова.
Комментарии5
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danko1 22 июля 2018 | 19:45
Очень сомневаюсь, что СК и ФСБ желают найти заказчика, когда даже организатора Закаева по сути не пожелали задержать.
Да и имя заказчика сам Немцов назвал.
А как Бастрыкин следствие ведет методом: "сам убью- сам расследовать буду", он сам сказал.
И если Путин этого преступника оставил после всего во главе СК, то это значит, что реальных расследований по заказным свыше делам там при нём никогда не будет.
pmasel 22 июля 2018 | 19:51
У Бастрыкина проблемы, его желают скушать. Вот он и вертится что бы доказать свою полезность.
olegleon 22 июля 2018 | 19:47
осуждённый за убийство проходит второй раз по делу об этом убийстве?
дважды за одно преступление даже убийц не судят
prusol 22 июля 2018 | 19:50
И что это принципиально изменило?
zolingen 22 июля 2018 | 19:57
Прошел то он может и прошел. Вопрос другой, с каким результатом?