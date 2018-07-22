Хамзат Бахаев, осужденный по делу об убийстве Немцова, прошел допрос на полиграфе

Об этом Росбалту сообщил осведомленный источник. По его словам, сначала Бахаев отказывался от допроса, но «передумал после того, как пару раз попал в штрафной изолятор».

Напомню, — Бахаев в суде настаивал на своей невиновности. Адвокаты Немцова также сомневаются в его причастности к убийству политика, а адвокат Бахаева уехал из России по соображениям личной безопасности.

По информации источника, всем осужденным по делу Немцова предложили пройти процедуру на детекторе лжи – в колониях на них оказывают давление

Следственный комитет и ФСБ хотят установить заказчика, а также найти оружие, из которого убили Немцова.