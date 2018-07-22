В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.
В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева. «С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.
Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Комментарии8
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tv_victim 22 июля 2018 | 19:36
Небось, разгласил, что весь этот "Роскосмос" только ржавая вывеска, за которой только распил, воровство и втирание очков.... Не выдержал старик, не смог больше делать вид, что работает....
banyi3 22 июля 2018 | 19:38
Предателей ловят и должны ловить! Не забывайте разницу, между разведчиками и предателями!
tv_victim 22 июля 2018 | 19:41
banyi3: А когда экс-министр или депутат, после отбытия номера и патриотического кривляния, наконец, отбывает на давно заготовленное жительство в страны НАТО к семье и детям, это норм? С кем он там теперь сотрудничает, что разглашает, например, Митрофанов или Пехтин? Ведь охренеть, каких патриотов страна потеряла!Ё
tvitov66 22 июля 2018 | 20:04
tv_victim: продать на Родине электростанцию, которую приватизировал и за эти деньги обосноваться в США это ваще ни разу не предательство ...
prusol 22 июля 2018 | 19:38
А изменял он тоже с чувством "тяжести"?
tvitov66 22 июля 2018 | 20:02
prusol: а вы лично видели как он изменял?
vadimp 22 июля 2018 | 19:57
Опять КГБ концерт показывает.
macsimus001 22 июля 2018 | 20:00
Медленно, но неумолимо,приближается 37-ой год.