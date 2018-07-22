Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о готовности принять членов сирийской организации «Белые каски»
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о готовности принять членов сирийской организации «Белые каски», спасенных израильской армией и ООН.
Таблоид «Бильд» сообщает со ссылкой на немецкие источники о том, что ФРГ готова принять от 500 до 600 членов «Белых касок». Глава дипведомства ФРГ заявил изданию накануне, что считает гуманитарным долгом предоставить защиту и убежище «мужественным помощникам из Сирии». По его словам, «Белые каски» спасли во время вооруженного конфликта более ста тысяч человек. Более 250 из них «заплатили за отвагу и гуманность своими жизнями».
Маас подчеркнул, что подвиг этих людей заслуживает уважения. Однако он не назвал точную цифру принимаемых в ФРГ членов организации. Спасение «Белых касок» от надвигающихся войск сирийской армии, поддерживаемых Россией, произошло при участии Иордании, Германии, Канады, США и Великобритании. Ранее члены организации обратились к правительствам этих стран с просьбой об убежище. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер также заявил о своем решении удовлетворить просьбу «оппозиционной сирийской гражданской защиты».
Немецкие СМИ характеризуют «Белые каски» как организацию, состоящую из врачей, пожарных, санитаров и волонтеров, которые во время сирийской войны спасли из обломков многих людей, пострадавших от бомбардировок Асада. Члены организации документировали свою работу, чтобы сохранить свидетельства преступлений сирийской армии. Из-за этого они преследуются режимом. МИД ФРГ с 2016 года выделил для поддержки организации около 12 миллионов евро.
Западные дипломаты согласились поддержать запрос Иордании об эвакуации «Белых касок», поскольку режим Асада произнес конкретные угрозы в их адрес, отмечает «Бильд». МИД ФРГ в согласовании с дипведомствами других стран круглые сутки готовил операцию по спасению «Белых касок».
Комментарии6
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olegleon 22 июля 2018 | 19:11
"Немецкие СМИ характеризуют «Белые каски»...."
так и должна действовать пропаганда. не признавать причастность людей к своим спецслужбам.
вот тут западные спецслужбы и власти действуют правильно. своих сотрудников надо спасать при любой возможности. они и дальше работать будут на государство
patrikk_1 22 июля 2018 | 19:19
Спасение «Белых касок» от надвигающихся войск сирийской армии, поддерживаемых Россией...
Спасение "Белых касок"? Это что значит, что если бы сирийцы или россияне их поймали, то "каскам" грозила бы смерть или американцы и их союзники боятся, что в руки русских и сирийцев могли бы попасть документы фальсификаций асадовских "химических атак"?
sniper777 22 июля 2018 | 19:17
Эхо мудаковцы ваши белые каски никакого отношения к Сирии не имеют - они там никогда не являлись не гражданами САР, а кроме того они числятся платными агентами спецслужб Великобритании и США. Так что уважаемые эхомудаковцы прекратите писать всякую чушь!
sniper777 22 июля 2018 | 19:19
sniper777: Эхо мудаковцы ваши белые каски никакого отношения к Сирии не имеют - они никогда не являлись гражданами САР, а кроме того они числятся платными агентами спецслужб Великобритании и США. Так что уважаемые эхомудаковцы прекратите писать всякую чушь!
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snikkersnepper 22 июля 2018 | 19:22
Я каждый раз балдею, когда Эхо судит о "СИРИЙСКОЙ" (на самом деле британской) организации на основании слов НЕМЕЦКИХ СМИ. Спросить об этом непосредственно у самих сирийцев им даже в голову не приходит.
ПС. Особый шик при этом - ссылаться на газету Бильд. Читай - на великолепного и абсолютно долбанутого Юлика Репку. Кто знает, тот оценит.
abuvgrobu 22 июля 2018 | 19:44
Да видели уже результаты деятельности всей этой публики.. От кого спасали-то их ? от неминуемой расплаты за их провокации, ложь и тому подобные преступления ?..