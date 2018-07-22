Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о готовности принять членов сирийской организации «Белые каски», спасенных израильской армией и ООН.

Таблоид «Бильд» сообщает со ссылкой на немецкие источники о том, что ФРГ готова принять от 500 до 600 членов «Белых касок». Глава дипведомства ФРГ заявил изданию накануне, что считает гуманитарным долгом предоставить защиту и убежище «мужественным помощникам из Сирии». По его словам, «Белые каски» спасли во время вооруженного конфликта более ста тысяч человек. Более 250 из них «заплатили за отвагу и гуманность своими жизнями».

Маас подчеркнул, что подвиг этих людей заслуживает уважения. Однако он не назвал точную цифру принимаемых в ФРГ членов организации. Спасение «Белых касок» от надвигающихся войск сирийской армии, поддерживаемых Россией, произошло при участии Иордании, Германии, Канады, США и Великобритании. Ранее члены организации обратились к правительствам этих стран с просьбой об убежище. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер также заявил о своем решении удовлетворить просьбу «оппозиционной сирийской гражданской защиты».

Немецкие СМИ характеризуют «Белые каски» как организацию, состоящую из врачей, пожарных, санитаров и волонтеров, которые во время сирийской войны спасли из обломков многих людей, пострадавших от бомбардировок Асада. Члены организации документировали свою работу, чтобы сохранить свидетельства преступлений сирийской армии. Из-за этого они преследуются режимом. МИД ФРГ с 2016 года выделил для поддержки организации около 12 миллионов евро.

Западные дипломаты согласились поддержать запрос Иордании об эвакуации «Белых касок», поскольку режим Асада произнес конкретные угрозы в их адрес, отмечает «Бильд». МИД ФРГ в согласовании с дипведомствами других стран круглые сутки готовил операцию по спасению «Белых касок».