Мария Бутина три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы
Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и зам.министром финансов Натаном Шитцем. Об этом сообщает агентство Рейтер.
По его данным, обе встречи прошли во время визита в США бывшего сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампреда ЦБ.
Фишер в письменном ответе агентству Рейтер подтвердил факт встречи с Торшиным и Бутиной, но заявил, что не помнит никаких подробностей. Шитц от комментариев отказался. Отмечу, что оба чиновника на данный момент оставили госслужбу.
Комментарии18
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banyi3 22 июля 2018 | 19:07
Два варианта! Либо он извращенец, либо она обладает невероятными навыками )))
shlevet 22 июля 2018 | 19:08
Встреча = лоббирование ???
antiboh 22 июля 2018 | 19:20
Выкупят и будет очередная ведущая на Рен Тв,ну и до кучи, в совете директоров какого -нить банка,непотопляемого.
olegleon 22 июля 2018 | 19:31
antiboh: ну так каждый должен о своих агентах заботиться. вон Запад свои "белые каски" эвакуирует. провели спецоперацию с привлечением Израиля. привезут к себе и тоже пристроят.
в этом нет ничего удивительного. своих агентов надо поощрять
ramses333 22 июля 2018 | 19:31
shlevet: Лоббирование от слова "лобок".
olegleon 22 июля 2018 | 19:08
а если какой то российский чиновник встречался с американцем, то или чиновник предатель, или американец "агент"?
tvitov66 22 июля 2018 | 19:25
olegleon: я вам даже больше скажу - можно не быть чиновником, ни разу не встречаться с американцами и быть в ваших ватных мозгах предателем, только за то, что не любишь нацЛидера и его вороватых дружков
stebinmaku 22 июля 2018 | 19:11
Под печатным станком уже тикает бомба..
sniper777 22 июля 2018 | 19:12
Если пересчитать с кем встречались Венедиктов с Навальным, то их уже нужно было 50 раз посадить на электрический стул по законодательству штатов.
poluputing 22 июля 2018 | 19:41
sniper777: а они, что госслужащие или лоббисты (путаны), прикидывающиеся студентками?
trans 22 июля 2018 | 19:14
Госслужбу оставили наверное по причине плохого зрения.
midnightblues 22 июля 2018 | 19:15
Да уж-получается,что дешевые бабенки востребованы больше
Высасывают чтоли активнее
shlevet 22 июля 2018 | 19:22
midnightblues: //Да уж-получается,что дешевые бабенки востребованы больше
Высасывают чтоли активнее//
Чирикова и М.Гайдар?
jetsam 22 июля 2018 | 19:18
как говорил тонкий знаток женщин
тов.Саахов (перефраз) "у меня два путя - либо я ее веду в загс, либо она меня - к прокурору".
у меня две версии:
1. зависть шпиёнки
Машку сдала Аннушка Чапман из зависти. Самой Чапман не удалось
подобраться к трусам принца Гарри дальше забора убукингемского дворца,
а у Машки и сенаторы с\на ней и конгрессмены на\с ней и, ФРСники с ней... короче
со всеми и под всеми мутила. вот Анка, сгоряча, не со зла, где-то кому-то ляпнула
и Машку загребли....
2.нифмоманка, а не шпиёнка
---
Приходит (Ж) женщина к (С) сексопатологу на прием:
(Ж) Доктор, меня мудики не удовлетворяют!
(С) Ну двое удовлетворят?
(Ж) Пробовала - нет.
(С) Ну трое удовлетворят?
(Ж) Пробовала - нет.
...
(С) Ну, а уж десять мужиков удовлетворят?
(Ж) Пробовала - нет.
(С) НУ ВЫ ФЕНОМЕН!!!!!!!!!
(Ж) Вот-вот и в справке так и напишите, а то муж орет каждый день: @лять ты, ох какая б@ять...
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diximania1948 22 июля 2018 | 19:34
Простая российская студентка, а как борется за неё вся путинская округа, видно, не очень то она простая, а имеет звание не ниже майора известной службы.
shlevet 22 июля 2018 | 19:37
diximania1948: Простой режиссер с одной кинолентой, а как борется за него вся кастрюлькоголовая демшиза, не очень то он простой, и звание видать имеет
abuvgrobu 22 июля 2018 | 19:51
Ну, встречалась.. Ну, сколько-то там лет назад.. Это говорит о чем-то, кроме американской истерии по этому поводу ?.. Или где-то какие-то деньги пропали ?.. В чём проблема-то, не понятно..
dmitry35 22 июля 2018 | 20:00
На мой взгляд, любой контакт с россиянами для американцев - это как отношения с низшей кастой, с прокажёнными и недочеловеками, Все они расследуются конгрессом в рамкам программы "О чистоте американской расы". Любые нарушения влекут за собой наказания и санкции отступникам. Америка превыше всего.