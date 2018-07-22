В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева

«С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.

Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.