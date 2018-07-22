В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
«С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.
Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Комментарии16
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banyi3 22 июля 2018 | 19:05
Сразу вспоминаю хороший фильм - ТАСС уполномочен заявить... )))
polikarpich 22 июля 2018 | 19:19
banyi3: Не шедевр - это ещё мягко сказано. Низкопробная пропагандистская поделка времён "холодной войны".
"День премьеры был согласован в Политбюро ЦК КПСС. Предполагалось, что фильм должен отвлечь советских граждан от Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе, которую бойкотировал СССР."
akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 19:26
Дело государственной важности. Каждая упущенная минута может оказаться роковой.
Именно в таких случаях, когда предатель не сознается, необходимо применять специальные методы и средства допроса.
navsegda 22 июля 2018 | 19:39
akademik_ugarov_56: ага , убей последнего учёного
olegleon 22 июля 2018 | 19:06
74 года? да по заявлениям местных хомячков он весь больной должен быть и не работать, а лежать в больнице.
это явно кремлёвская пропаганда, чтобы оправдать повышение возраста выхода на пенсию в 63 года.
trans 22 июля 2018 | 19:09
Интересное кино - гиперзвуковых ракет нет, а разглашение сведений, составляющий государственную тайну, есть. Или сейчас фейки тоже под гостайну подпадают?
ura_123 22 июля 2018 | 19:20
trans: Фейки в рассеюшке и есть самая страшная гостайна)))
polikarpich 22 июля 2018 | 19:29
ura_123: ura_123: Может, там и вправду изобрели какой гиперзвуковой карамультук с лазерным прицелом?
Или что-то вроде "электромагнитной пушки", как в "Стирателе"?
"По данным первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, работа по созданию электромагнитной пушки (рельсотрона) активно ведётся и в России. Предполагается его использование в космонавтике для вывода на орбиту полезных грузов, но кроме этих слов никаких достоверных фактов пока не было."
:-)
heklya 22 июля 2018 | 19:16
Искренне сочувствую, как представлю "следственные действия"....
eniro 22 июля 2018 | 19:25
heklya: Резиновый шланг, бутылка из под "Шампанского", электроток... Мда..., это не фантазии-это реальные методы "дознавателей".
sniper777 22 июля 2018 | 19:24
Ну вот ещё один страдалец от кровавого кремлёвского режима объявился.
Свободу предателю кудрявцеву, свободу мздоимцу кудрявцеву!!!!!))))))
polikarpich 22 июля 2018 | 19:33
sniper777: А ты уже что, судиёй заделался, что ли? В парике и мантии там сидишь?
Ты так не торопись. А то завтра сам будешь слезливые жалобы строчить, залечивая моральные травмы, нанесённые толстостенной бутылкой от игристого вина.
poluputing 22 июля 2018 | 19:36
sniper777: akademik_ugarov_56: перед эти Пшеничного грохнули, запытали. Вас его судьба не интересует? А здесь просто фейку придадут реальные очертания, когда несчастный дедушка "признается" в том , что он японский шпиён. У вас все признаются
y20160414 22 июля 2018 | 19:28
«в разглашении сведений, составляющих государственную тайну»
Написал в социальной сети «путлер – козёл»?
polikarpich 22 июля 2018 | 19:36
y20160414: Это не тайна. Это "секрет Полишинеля".
askold_rurik 22 июля 2018 | 19:39
Очередному провокатору из КГБ удалось "разговорить" старика.