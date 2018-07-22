Около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва возле международного аэропорта Кабула
Как сообщает афганский телеканал Толо-Ньюз, взрыв прогремел вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум, который вернулся на родину после года изгнания.
Взрывное устройство было приведено в действие в толпе сторонников Дустума, которые находились рядом с его бронированным автомобилем. Среди погибших мирные жители и сотрудники полиции. Дустум не пострадал.
Ни одна из действующих террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Комментарии2
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banyi3 22 июля 2018 | 18:48
В там вроде США рулит, или я ошибаюсь?
zver777 22 июля 2018 | 18:56
Так це ж демократия, установленная исключительными. Свобода. Кого хотят того взрывают.