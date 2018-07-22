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18:32, 22 июля 2018

Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей. Это сделано по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.
«Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве
гуманитарного жеста», – написал Нетаньяху в своем Твиттере.

Комментарии

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olegleon 22 июля 2018 | 18:39

раньше только "уши торчали", а сейчас спецслужбы Запада даже не стали скрывать того, что "эта нога кого надо нога".
а сколько лжи было про "независимость" этих бойцов.

patrikk_1 22 июля 2018 | 18:55

Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей...

Настоящая спецоперация, эвакуация агентов спецслужб США, наверное когда-нибудь по этой схеме, будет произведена эвакуация А.Навального и его семьи, лидеров либеральной оппозиции и их семей, сотрудников русофобских СМИ и их семей... из России.

olegleon 22 июля 2018 | 19:01

patrikk_1: операция "Арго-2" и "Арго-3" ))))

sniper777 22 июля 2018 | 18:44

Ну вот правдочка открылась, кто они такие белые каски, а эхомудаковцы так визжали от радости за них. Одни агенты спецслужб заменятся другими желто-плакитными касками. Нашим нужно было бы эту мразоту накрыть бомбами, но наши не америкашки, которые этим только и занимаются.

banyi3 22 июля 2018 | 18:45

Ну это хорошо, или замочат ....

andre_klimov 22 июля 2018 | 18:47

Портяночки аж до сипа излаялись. Ведь теперь никто не помешает "каскам" говорить. И, почему-то, портяночье начальство так нервничает по этому поводу, что пинает портянок, а тем приходится исходиться лаем до сипа...

banyi3 22 июля 2018 | 18:53

andre_klimov: Два раза - до СИПА ) Патология )

parasuk_ 22 июля 2018 | 18:53

andre_klimov: Стесняюсь спросить, а кто им раньше мешал говорить? Зато сионистское недоразумение расписалось в поддержке сирийских террористов. Возмездие стало чуть ближе ;)

banyi3 22 июля 2018 | 19:02

parasuk_: Это ПОЛИТИКА )

auckland 22 июля 2018 | 19:19

parasuk_: "Недоразумение" на таких как Вы срать хотело

snikkersnepper 22 июля 2018 | 19:01

andre_klimov:

То есть раньше Белым каскам, чье мнение учтено в КАЖДОМ из отчетов ОЗХО (даже если само ОЗХО побывало на месте событий и не увидело там никаких касок), кто ГОД СПУСТЯ приносил "доказательства" химических атак, чьи заявления моментально разносили все мировые СМИ, кто, наконец, ухитрился даже получить Оскара - вот им кто-то мешал говорить?

olegleon 22 июля 2018 | 19:04

andre_klimov: только какой идиот теперь поверит в их "неправительственность" и независимость? т.е. какой идиот поверит в их слова?

captainobvious 22 июля 2018 | 19:10

olegleon: не обольщайтесь... ровно те же самые идиоты, которые верили им до сих пор, поверят и теперь.

olegleon 22 июля 2018 | 19:14

captainobvious: нет. тогда пропаганда выдавала их как "независимых", а теперь это не получится.
отказываются принимать у себя реально независимых, которые через море плывут, а тут и спецоперация, и эвакуация своих агентов.

sniper777 22 июля 2018 | 19:06

andre_klimov: А вы кто будете, если оные портяночки, случаем не пидарасик гомосятинский? Уж больно ваша рожица на пидараса смахивает!

captainobvious 22 июля 2018 | 19:08

похоже, у Асада и его сил дела пошли совсем хорошо, если уже такую ценную агентуру решили эвакуировать...

compare 22 июля 2018 | 19:08

ну и дай Бог здоровья Нетаньяху,за его доброту и милосердие! он протянул руку помощи мирным людям,Господь поможет и ему,в усмирении "псов алкающих",что норовят укусить за ноги...

len56 22 июля 2018 | 19:13

Нетаниягу молодец! Положил с прибором на всю ватную обчественность.
Вот эти диванные патриоты и исходят на авно...

Израиль будет делать то,что посчитает нужным...Сирия,как государство,перестало существовать...Что и требовалось.

oto_davar 22 июля 2018 | 19:29

Поддерживаю. Этим людям, и их семьям грозила прямая опасность. Нужно было спасать. И хорошо, что это сделали мы, евреи. Этим гордиться надо, что мы протягиваем руку помощи тем, кого преследуют, гонят и жаждут их смерти. Спасаем тех, кто вовсе не евреи.
И жалко мне видеть русских, кот. называют себя христианами, смело призывающими к убийству женщин и детей. Вы своих, русских, без всякого сомнения, оставили бы. Кстати, почему "бы"? Вы и оставляли, и убивали, и даже сжигали тысячами своих, родных. Жила бы стране родная... Нет, вам ещё далеко до того чтобы народом называться.

captainobvious 22 июля 2018 | 19:53

oto_davar: Ху*чь, Владимир Владимирович, ковровыми, не стесняйся, be my guest. А что дети, которые погибли при бомбёжках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чём. Придёт Машиах, и все, кому положено, воскреснут.
(Антон Носик, русский)

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