Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей. Это сделано по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.
«Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве
гуманитарного жеста», – написал Нетаньяху в своем Твиттере.
Комментарии20
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olegleon 22 июля 2018 | 18:39
раньше только "уши торчали", а сейчас спецслужбы Запада даже не стали скрывать того, что "эта нога кого надо нога".
а сколько лжи было про "независимость" этих бойцов.
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:55
Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей...
Настоящая спецоперация, эвакуация агентов спецслужб США, наверное когда-нибудь по этой схеме, будет произведена эвакуация А.Навального и его семьи, лидеров либеральной оппозиции и их семей, сотрудников русофобских СМИ и их семей... из России.
olegleon 22 июля 2018 | 19:01
patrikk_1: операция "Арго-2" и "Арго-3" ))))
sniper777 22 июля 2018 | 18:44
Ну вот правдочка открылась, кто они такие белые каски, а эхомудаковцы так визжали от радости за них. Одни агенты спецслужб заменятся другими желто-плакитными касками. Нашим нужно было бы эту мразоту накрыть бомбами, но наши не америкашки, которые этим только и занимаются.
banyi3 22 июля 2018 | 18:45
Ну это хорошо, или замочат ....
andre_klimov 22 июля 2018 | 18:47
Портяночки аж до сипа излаялись. Ведь теперь никто не помешает "каскам" говорить. И, почему-то, портяночье начальство так нервничает по этому поводу, что пинает портянок, а тем приходится исходиться лаем до сипа...
banyi3 22 июля 2018 | 18:53
andre_klimov: Два раза - до СИПА ) Патология )
parasuk_ 22 июля 2018 | 18:53
andre_klimov: Стесняюсь спросить, а кто им раньше мешал говорить? Зато сионистское недоразумение расписалось в поддержке сирийских террористов. Возмездие стало чуть ближе ;)
banyi3 22 июля 2018 | 19:02
parasuk_: Это ПОЛИТИКА )
auckland 22 июля 2018 | 19:19
parasuk_: "Недоразумение" на таких как Вы срать хотело
snikkersnepper 22 июля 2018 | 19:01
andre_klimov:
То есть раньше Белым каскам, чье мнение учтено в КАЖДОМ из отчетов ОЗХО (даже если само ОЗХО побывало на месте событий и не увидело там никаких касок), кто ГОД СПУСТЯ приносил "доказательства" химических атак, чьи заявления моментально разносили все мировые СМИ, кто, наконец, ухитрился даже получить Оскара - вот им кто-то мешал говорить?
olegleon 22 июля 2018 | 19:04
andre_klimov: только какой идиот теперь поверит в их "неправительственность" и независимость? т.е. какой идиот поверит в их слова?
captainobvious 22 июля 2018 | 19:10
olegleon: не обольщайтесь... ровно те же самые идиоты, которые верили им до сих пор, поверят и теперь.
olegleon 22 июля 2018 | 19:14
captainobvious: нет. тогда пропаганда выдавала их как "независимых", а теперь это не получится.
отказываются принимать у себя реально независимых, которые через море плывут, а тут и спецоперация, и эвакуация своих агентов.
sniper777 22 июля 2018 | 19:06
andre_klimov: А вы кто будете, если оные портяночки, случаем не пидарасик гомосятинский? Уж больно ваша рожица на пидараса смахивает!
captainobvious 22 июля 2018 | 19:08
похоже, у Асада и его сил дела пошли совсем хорошо, если уже такую ценную агентуру решили эвакуировать...
compare 22 июля 2018 | 19:08
ну и дай Бог здоровья Нетаньяху,за его доброту и милосердие! он протянул руку помощи мирным людям,Господь поможет и ему,в усмирении "псов алкающих",что норовят укусить за ноги...
len56 22 июля 2018 | 19:13
Нетаниягу молодец! Положил с прибором на всю ватную обчественность.
Вот эти диванные патриоты и исходят на авно...
Израиль будет делать то,что посчитает нужным...Сирия,как государство,перестало существовать...Что и требовалось.
oto_davar 22 июля 2018 | 19:29
Поддерживаю. Этим людям, и их семьям грозила прямая опасность. Нужно было спасать. И хорошо, что это сделали мы, евреи. Этим гордиться надо, что мы протягиваем руку помощи тем, кого преследуют, гонят и жаждут их смерти. Спасаем тех, кто вовсе не евреи.
И жалко мне видеть русских, кот. называют себя христианами, смело призывающими к убийству женщин и детей. Вы своих, русских, без всякого сомнения, оставили бы. Кстати, почему "бы"? Вы и оставляли, и убивали, и даже сжигали тысячами своих, родных. Жила бы стране родная... Нет, вам ещё далеко до того чтобы народом называться.
captainobvious 22 июля 2018 | 19:53
oto_davar: Ху*чь, Владимир Владимирович, ковровыми, не стесняйся, be my guest. А что дети, которые погибли при бомбёжках, с тебя на том свете спросят, зачем ты их убил — лично я в загробную жизнь не верю, так что просто прими иудаизм и расслабься, не спросят они тебя ни о чём. Придёт Машиах, и все, кому положено, воскреснут.
(Антон Носик, русский)