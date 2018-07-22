Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрешил операцию по эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски» и их семей. Это сделано по просьбе лидеров США и Канады Дональда Трампа и Джастина Трюдо.

«Эти люди сейчас в опасности, а потому я разрешил их трансфер через Израиль в третью страну в качестве

гуманитарного жеста», – написал Нетаньяху в своем Твиттере.