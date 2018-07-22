/В России в современном рабстве находится около 800 тысяч человек../

Об этом говорится Global Slavery Index за 2018 год. Авторами рейтинга является организация Walk Free Foundation австралийского филантропа Эндрю Форреста.

Под современным рабством авторы рейтинга понимают торговлю людьми, принудительный труд, долговую кабалу, брак по принуждению и любые другие взаимоотношения, нарушающие фундаментальный принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство.

Хотя по распространению рабства Россия заняла 64 место в рейтинге, по количественному показателю — общему числу рабов на территории страны — она вошла в первую десятку стран. Среди стран, лидирующих по количеству современных рабов, также находятся Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Ирак, Индонезия, Конго и Филиппины.