В России в современном рабстве находится около 800 тысяч человек
Об этом говорится Global Slavery Index за 2018 год. Авторами рейтинга является организация Walk Free Foundation австралийского филантропа Эндрю Форреста.
Под современным рабством авторы рейтинга понимают торговлю людьми, принудительный труд, долговую кабалу, брак по принуждению и любые другие взаимоотношения, нарушающие фундаментальный принцип равенства и всеобщего права на свободу и достоинство.
Хотя по распространению рабства Россия заняла 64 место в рейтинге, по количественному показателю — общему числу рабов на территории страны — она вошла в первую десятку стран. Среди стран, лидирующих по количеству современных рабов, также находятся Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Ирак, Индонезия, Конго и Филиппины.
Комментарии44
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zolingen 22 июля 2018 | 18:37
Думал в районе 140 миллионов.
nampuom_nugopaxu 22 июля 2018 | 18:52
zolingen:
Плятьть, ну неизлечимо это, походу.
Одни и те же: Никарагуа, Венесуэлла, Зимбабве... Хто там ещё - пухлый Ын. Как вирус СПИДа. Сто раз проклятая Раша, в той же обойме... Какой-то же смысл вкладывал Создатель, творя эти уродства? Или Он выеживался: вот вам, падлы, чтоб жизнь мёдом не была.
andreyoo 22 июля 2018 | 19:19
nampuom_nugopaxu: Одни и те же: Никарагуа, Венесуэлла, Зимбабве.
---
Ты погугли-погугли. Украина в рейтинге значительно опередила Рашу. Н уровне так сказать передовых азиатских стран.
А рейтинг России во многом накручен за счет нелегалов-гастеров. В чем не "обвинить" Украину
akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 19:33
Рабы - это в Америке, негры, индейцы, латинос и т.д.
А Россия - страна Свободных Людей.
zolingen 22 июля 2018 | 19:51
akademik_ugarov_56: у вас устаревшие данные
mmclarenh 22 июля 2018 | 19:53
zolingen: зачем дыбилу это объяснять...
tv_victim 22 июля 2018 | 18:38
"Я другой такой страны не знаю
Где так вольно правит человек"...
Причем скоро уже 20 лет. И конца-краю не видно....
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:51
Под современным рабством авторы рейтинга понимают торговлю людьми, принудительный труд, долговую кабалу, брак по принуждению...
Браки по принуждению, это когда залетевшая девушка слезами и выносом мозга заставляет парня на ней жениться?
mews Михаил Степанцов 22 июля 2018 | 19:02
patrikk_1, съездите на северный Кавказ, заведите знакомых и когда те станут видеть в Вас "своего парня", а не заезжего из Москвы, расспросите, как насильно выдают замуж.
patrikk_1 22 июля 2018 | 19:09
mews:
Ты сам-то на Кавказе был? Там правит матриархат, там к девочкам относятся как к принцессам. Если выдавать насильно дочку замуж, то теоретически, ты же будешь выдавать её за сына какого-нибудь богатого и уважаемого человека, а к таким, обычно, невесты сами в очередь выстраиваются, им нет необходимости насильно кого-то брать.
akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 19:31
mews:
Если вы про 17 летнюю Хеду , которая вышла замуж за достойного человека средних лет, то там все по любви было.
na555 22 июля 2018 | 19:51
akademik_ugarov_56: Галкина женили на бабушке на 30 лет старше его, то там все по любви было.
diximania1948 22 июля 2018 | 19:56
mews: Опасно можно. стать третьей женой бая Кадырова.
vpu2011 22 июля 2018 | 18:53
где так вольно, смирно и кругом
zorkin75 22 июля 2018 | 18:38
Если брать в сравнение СССР,то в РФии рабов гораздо больше на душу населения.
shlevet 22 июля 2018 | 18:41
Харассмент - английское слово
begly_ 22 июля 2018 | 19:23
shlevet:
Хразмент это когда баб за титьки без спросу на работе, даже если пристально глазами..
begly_ 22 июля 2018 | 18:41
А этих российских рабов еще ни линчуют?
grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:51
begly_: Еще как мне кажется вконце 80-х был снят фильм , кажется 2Камыш" ро рабов на плантациях камыша на юге Расеюшки. Причем на реальных событиях.
Или возьми моногорода в Сибири -там все населения города практически в рабстве у головной компании. Батогами не лупцуют но суть та же.
grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:55
grossalexis072018: Фильм называется "Камышевый рай", место действия казахские степи
alex_d 22 июля 2018 | 19:20
grossalexis072018: "место действия казахские степи"
===
но виновата все равно россия, да?
grossalexis072018 22 июля 2018 | 20:03
alex_d: Ну как то трудно ожидать начала съемок фильма - Кирпичный рай. Суть таже - место действия Северный Кавказ. А в Камышовом Рае - почти все главные персонажи славяне ;))
mmclarenh 22 июля 2018 | 19:55
grossalexis072018: Камышовый рай. так он назывался. снимался у нас, я даже не много поучаствовал там.
poluputing 22 июля 2018 | 19:09
begly_: пока только готовят к экзекуции. На колени уже поставили, выю нагнули, верёвки наимыливают
golodomor_ze__hohlokost 22 июля 2018 | 18:42
Дальше помойки "Йэхамацы" в России эта "новость" не пойдёт. Очередной тухляк для либербыдла. Хотя эта "Волк Фри..." могла написать и про несколько миллионов "рабов".
fadey_erei 22 июля 2018 | 18:42
/В России в современном рабстве находится около 800 тысяч человек../
Ха-ха-ха-ха-ха........., австралопитек втыкает...............)))
compare 22 июля 2018 | 18:56
fadey_erei: ты одного не сможешь понять,по своей "неандертальности": ты,можешь хохмить,плеваться,ссать кипятком,но данные такого рода,становятся частью "имиджа" страны и хоть немного,но отрицательно влияют на все аспекты уже нашей,скорбной жизни..капля по капле,и "корзина возможностей" тает,тает...есть и пример результата такого "хохмения"-сев.корея"-не от "цветущих садов и молочных рек",Ын стал договариваться со "штатами". если умишко остался,задумайся,черпак(все-таки.новобранец ты.сего года "призыва").
captainobvious 22 июля 2018 | 19:14
compare: данные такого рода,становятся частью "имиджа" страны и хоть немного,но отрицательно влияют на все аспекты уже нашей,скорбной жизни..капля по капле
это и называется "информационная война"
vpu2011 22 июля 2018 | 18:51
В России в современном рабстве находится около 800 тысяч человек
- Остальных решили не спрашивать?
na555 22 июля 2018 | 19:57
vpu2011: Устали считать ...
zver777 22 июля 2018 | 18:52
От куда циферка? Сами посчитали?
shlevet 22 июля 2018 | 19:34
zver777: Ну как откуда, подходили и спрашивали: "Вы раб?" - "Да, только не говорите об этом хозяину, просто посчитайте меня и внесите в свой список"
tcheslav 22 июля 2018 | 18:55
Это что, в России только 800 тысяч РАБотают ?
sniper777 22 июля 2018 | 18:55
А конкретно по фамилиям и месту пребывания рабов филантроп может указать. Я сейчас напишу, что все либералы педофилы и педерасты и не ошибусь.
eniro 22 июля 2018 | 19:02
sniper777: Обязательно напиши еще и на тех сайтах, где размещают информацию типа: "Вы упадете со стула, узнав, что ...(ну, а дальше подберешь по вкусу.)
begly_ 22 июля 2018 | 19:21
eniro:
Как часто пасшееся на тех сайтах?
ura_123 22 июля 2018 | 19:11
sniper777: Це хлопчик,тема "А шо там у хохлов?" не раскрыта!
archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 19:26
sniper777: " Я сейчас напишу, что все либералы педофилы и педерасты и не ошибусь. "
Вы крепко подумали, прежде, чем такое ляпнуть? - В.В. Путин считает себя либералом - значит, по-Вашему он - читайте написанное Вами - а ведь с ЭМ удалить собственный комментарии никак невозможно, так что Вы помечены
grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:59
Интересно - главного раба на галере подсчитали ? Тогда надо честно писать 800 000+
kaplan911 22 июля 2018 | 19:06
Почему только 800 тысяч?
142 миллиона.
andreyoo 22 июля 2018 | 19:15
Хозяйке на заметку.
Украина в этом рейтинге на 49 месте.
Россия на 64-м. А рейтинг России во многом обусловлен тем, что в раба приписали нелегалов-гастеров. В т.ч. вероятно и украинских.
alex_d 22 июля 2018 | 19:23
andreyoo: та не... рейтинг россии обусловлен тем, что в рабы эти чудики записали всех женщин кавказа, по следам той истерии про чеченскую невесту...
poluputing 22 июля 2018 | 19:24
andreyoo: хозяева вас заметили, премию дадут. И при чём здесь снова Украина? Выведите своих наёмников, перестаньте гадить ежеминутно и её рейтинги улучшатся.
delovoy_podolsk 22 июля 2018 | 19:37
Ошибаются люди называя 140 миллионов, нет, меньше. 86% от числа голосовавших, но именно эти рабы, существование своим дают повод власти говорить от лица "народа". А тех которых посчитали Австралийцы они не рабы - они люди, попавшие в трудные условия, по причине, существования настоящих рабов, на которых опирается власть, позволяющая закабалять людей на своей территории.