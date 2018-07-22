Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово
Он написал письмо члену ОНК Когершын Сагиевой. Шестун рассказал, что к нему никак не может попасть адвокат, заключенные дожидаются защитников неделями. Ему также не выдают теплые вещи и запрещают накрываться одеялом.
Шестун пишет также, что у него диабет, но ему долго не давали необходимых лекарств, а также не предоставляют специального питания
Напомню, — подмосковного чиновника обвиняют в незаконной передаче четырех земельных участков. Сам он заявляет, что ему мстят за его активную гражданскую позицию.
Комментарии14
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zemljanka 22 июля 2018 | 18:40
Что умеет саранча, так это - мстить...
zemljanka 22 июля 2018 | 18:44
Сил, здоровья Александру.
Вспоминаю Сергея Гуриева - возглавил европейский банк развития - уехал, "чтобы не сидеть в тюрьме".
sniper777 22 июля 2018 | 18:51
zemljanka: Он вам приходится родственником или подельником?
olegleon 22 июля 2018 | 18:44
тёплые вещи? это шутка такая в +28?
а специальное питание у нас всем задержанным подают? "какую степень прожарки говядины предпочитаете?"
begly_ 22 июля 2018 | 19:07
olegleon:
Мне вэл дан, ПЛИЗ.
olegleon 22 июля 2018 | 19:23
begly_: Вам уголь или быка за бок укусить? ))
prusol 22 июля 2018 | 19:36
olegleon: Ограничение свободы - это всего лишь ограничение. Все другие человеческие условия при этом - не отменяются.
olegleon 22 июля 2018 | 19:50
prusol: т.е. если Вас или меня задержат, то мы вправе требовать такие условия к каким привыкли? стейк на обед, коньячок и кофе и т.п.
prusol 22 июля 2018 | 19:58
olegleon: Мы с Вами всегда имеем право требовать условий, которые не противоречат условиям содержания человека. И не нужно "передёргивать". Если задержанный - болен, то он должен получать адекватное лечение в условиях ограничения свободы, нормальное полноценное питание, кстати, в том числе и мясо, у него должны быть нормальные условия для сна и отдыха, и температура в помещении, где он содержится тоже должна быть нормальной.
sniper777 22 июля 2018 | 18:47
А он мечтал, что его там встретят с распростёртыми руками и сразу на отдых в санаторий. Ан нет, за такие делишки нужно отвечать гандон Шестун!
begly_ 22 июля 2018 | 19:05
4 земельных участка ворюга сменил на тюремную шконку. Его нужно было после первого участка в тюрягу бросить.
delovoy_podolsk 22 июля 2018 | 19:08
Вина человека не доказана, суда не было, сумма и деяния в которых его могут обвинить - не велика. Он не Чикатило, не террорист, ни особо опасный преступник, не украл миллиарды. Обыски прошли, ничего не нашли... Содержание Шестуна в тюрьме можно рассматривать только как пытки, а если принять во внимание, что у него пятеро детей и среди них есть малолетние, издевательство происходит и над детьми тоже. И это происходит в современной России в 21 веке! Они это делают чтобы другим неповадно было? Складывается следующая ситуация: при появлении людей из этой группировки в приёмной, у другой стороны нет никаких других путей кроме физического устранения главных лидеров. А какой выход из ситуации гражданам предлагает Президент Путин? Быть убитыми, отсидеть в тюрьме, оставить своих детей сиротами? Он даёт гражданам мирную альтернативу остановить этот беспредел? Зачем он провоцирует всё это?
sniper777 22 июля 2018 | 19:28
delovoy_podolsk: Он кто вам родственник или подельник?
prusol 22 июля 2018 | 19:34
"Условия содержания", о которых сообщает Шестун, если это действительно является правдой, называются уже по-другому: это пытки.