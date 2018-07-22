В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
«С ним сейчас проводятся следственные действия», — сообщал ТАСС руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.
Ранее «Эху Москвы» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии, что Кудрявцев арестован по обвинению в госизмене и находится в СИЗО Лефортово. Это неофициальные данные, все материалы по делу засекречены. Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста – Кудрявцеву 74 года. Между тем, РБК со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что Кудрявцева обвиняют не в госизмене, а в разглашении сведений, составляющих государственную тайну.
Комментарии21
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olegleon 22 июля 2018 | 18:37
"Ученый тяжело переносит заключение в силу возраста"
а разглашение сведений он легко перенёс? может несколько тысяч долларов ему лёгкость придавали?
tvitov66 22 июля 2018 | 19:03
olegleon: у тебя уже есть решение суда об его виновности?
olegleon 22 июля 2018 | 19:19
tvitov66: а зачем тебе решение суда? будем действовать по "принципу Бута". раз его задержали, то он торговец оружием. так и тут
tvitov66 22 июля 2018 | 19:30
olegleon: до решения суда я не гнал пурги на Бута, на Ярошенко гнал - ибо сумка была тяжелая и там была не мука
olegleon 22 июля 2018 | 19:52
tvitov66: гнать не надо. высказывать предположения можно. утверждать, до решения суда, нет.
всё просто. мы же не чиновники и не СМИ.
begly_ 22 июля 2018 | 18:38
Разглашение сведений...
Болтун, находка для шпиона.
olegleon 22 июля 2018 | 18:48
begly_: болтун, если бесплатно.
tvitov66 22 июля 2018 | 19:06
olegleon: за то что наш болтун наболтал в манеже он получает зряплату, а нанес пурги почище своей секретарши
sniper777 22 июля 2018 | 18:38
Это только начало продолжение будет. Жадность фраера погубила - бабло и нечего кроме бабла не интересует таких мразей как Кудрявцев.
compare 22 июля 2018 | 18:47
sniper777: а таких мразей,как ты,деньги уже не интересуют? неужели,построил хренов "снайпер" коммунизм в отдельно взятой квартире?
begly_ 22 июля 2018 | 18:51
compare:
Тебя похоже деньги пока интересуют. За сколько бы выдал секреты Родины иностранным спецслужбам, признавайся недошпион?
jetsam 22 июля 2018 | 18:43
@«С ним сейчас проводятся следственные действия»@
такие как в ярославской колонии или, таки мягче, как в гестапо?
olegleon 22 июля 2018 | 18:51
jetsam: его же бить нельзя. дубу даст с перепуга, увидев дубинку
jetsam 22 июля 2018 | 18:53
olegleon: ну значит, как в гестапо.
чай в иголках в россии дефицита никогда не было...
olegleon 22 июля 2018 | 18:59
jetsam: да ладно тебе. он же явно не идейный, а значит "расколется" сам
mikescholar 22 июля 2018 | 18:50
Скорее всего, в ответ на вопрос зарубежных коллег об озвученном Путиным сверхзвуковом оружии России ответил кратко "Брехня". Чем разгласил неимоверно.
zorkin75 22 июля 2018 | 18:51
Он работал на эту пуйловскую систему,так пусть и получает ответку сполна.Не жалко старпёра.
jetsam 22 июля 2018 | 18:56
zorkin75: вы путаете с консерваторией.
за пуйловскую систему отвечает виолончелист-многооффшорник
ралдугин с кликухой "скрипач от крыши".
koshkaedu 22 июля 2018 | 18:52
«С ним сейчас проводятся следственные действия»
Как в Ярославле?
П.С. На заметку:
1. Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
2. Зря не болтай у телефона, болтун - находка для шпиона.
3. Для шпиона сущий клад, кто болтлив и простоват.
4. Шпион слова подхватывает да на ус наматывает.
5. ????
trans 22 июля 2018 | 18:53
То есть он сообщил Западу что российское гипрезвуковое оружие, которым их пугает Путин, не существует? Так этот секрет даже бабки в нашем доме знают.
poluputing 22 июля 2018 | 19:02
не завидуйте старичку по поводу полученных пригожата, он просто слабое звено, быстрей признается во всём , чего не делал. А вам покажется , что "разработки" не мультяшные, а настоящие