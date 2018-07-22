Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии он победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судий.
Отныне Усик является держателем сразу трех чемпионских поясов в категории до 90 килограмм. Это награда за победу в принципиально новом турнире – Всемирной боксерской суперсерии. Финальный бой Александра Усика с Муратом Гассиевым вызвал ажиотаж. Тем более, что проходил он в Москве в спорткомплексе Олимпийский. Фаворитами турнира, кстати, были именно украинец с россиянином. Гассиев на пути к финалу соперников буквально сносил, но в итоге Усик оказался, что называется, проворнее. Исход поединка решали судьи. Все трое отдали победу украинцу. Их оценки 120:108, 119:109, 119:109. Для Гассиева это поражение стало первым в карьере. До этого он одержал 26 побед, причем 19 из них нокаутом. Усик же остается непобежденным с 15-ю выигранными боями. Теперь он является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Его следующим соперником может стать россиянин Денис Лебедев, чей статус сейчас: чемпион Всемирной боксерской ассоциации в отпуске.
Александр Усик рассматривает возможность о переходе в супертяжелый вес. Сменить весовую категорию может и Мурат Гассиев. Впрочем, россиянин окончательного решения пока не принял.
Комментарии9
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sandro_007 22 июля 2018 | 18:13
Русский украинец.
janychar 22 июля 2018 | 18:26
sandro_007: Усик - это тот, кто ещё до "крымнаша", выиграв олимпиаду, танцевал на ринге гопак. Не калинку и даже не ковырялочку. А причёска была - оселедець. Так что украинец он, хоть и симферополец. Хотя и Симферополь весь мир, кроме России и Вануату, считает украинским.
begly_ 22 июля 2018 | 18:13
Такое впечатление, что на Украине живут одни драчуны да задиры.., агрессивный народец., все бы им драться.
banyi3 22 июля 2018 | 18:20
begly_: Нет, драться они не любят, им бы предать, да подороже ) А Усик - МОЛОДЕЦ!
begly_ 22 июля 2018 | 18:26
banyi3:
Что, уже в градоначальники можно?, или пока в верховную раду, по стажироваться.
compare 22 июля 2018 | 18:20
молодец,Александр...правда,он и знал,что он,всего лишь "проворнее"...слово,какое-то поганое.
janychar 22 июля 2018 | 18:23
Усик молодчага. Порадовал. Спасибо и его сопернику - достойно держался. Оба были на высоте.
shlevet 22 июля 2018 | 18:25
Победил и молодец, в чем уже суточная истерика на ЭМ?
apontiy 22 июля 2018 | 18:25
Поздравляю Александра и Мурата; они оба показали такое мастерство, искусство бокса, что все зрители в России, Украине и в мире ими восхищаются! Здоровья и успехов Вам, ребята!!!