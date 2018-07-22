Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

В финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии он победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судий.

Отныне Усик является держателем сразу трех чемпионских поясов в категории до 90 килограмм. Это награда за победу в принципиально новом турнире – Всемирной боксерской суперсерии. Финальный бой Александра Усика с Муратом Гассиевым вызвал ажиотаж. Тем более, что проходил он в Москве в спорткомплексе Олимпийский. Фаворитами турнира, кстати, были именно украинец с россиянином. Гассиев на пути к финалу соперников буквально сносил, но в итоге Усик оказался, что называется, проворнее. Исход поединка решали судьи. Все трое отдали победу украинцу. Их оценки 120:108, 119:109, 119:109. Для Гассиева это поражение стало первым в карьере. До этого он одержал 26 побед, причем 19 из них нокаутом. Усик же остается непобежденным с 15-ю выигранными боями. Теперь он является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Его следующим соперником может стать россиянин Денис Лебедев, чей статус сейчас: чемпион Всемирной боксерской ассоциации в отпуске.

Александр Усик рассматривает возможность о переходе в супертяжелый вес. Сменить весовую категорию может и Мурат Гассиев. Впрочем, россиянин окончательного решения пока не принял.