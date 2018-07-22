Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские...

Это закономерной итог проводимой Кремлем политики. Такое мнение в интервью «Эху» высказал профессор ВШЭ Иван Родионов.

Иван Родионов добавил, что цены на продукты в России неоправданно завышены, и это оказывает существенное влияние на вычисление реальных зарплат.