Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские
Это закономерной итог проводимой Кремлем политики. Такое мнение в интервью «Эху» высказал профессор ВШЭ Иван Родионов.
Иван Родионов добавил, что цены на продукты в России неоправданно завышены, и это оказывает существенное влияние на вычисление реальных зарплат.
Комментарии10
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danko1 22 июля 2018 | 18:13
Врать и воровать- это не политика.
kypykyky 22 июля 2018 | 18:17
как так то? ловля сыра в Белоруском море приносит больше прибыли, чем производство нефти и газа?! да ну
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:23
Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские...
В Белоруссии молочные реки с креветками и норвежской рыбой и кисельные берега с польскими яблоками и заморскими
грушами, абрикосами, персиками, спаржей, артишоками, авокадо и манго.
luger_max_otto 22 июля 2018 | 18:26
Просто Лука, "пярятряхивающий вярховну раду" обходится дешевле чекиста- уголовника с корешами.
begly_ 22 июля 2018 | 18:19
Зарплаты только что обогнали российские, а цены уже давным давно в разы выше..
compare 22 июля 2018 | 18:27
begly_: ничего подобного...цены на продукты,примерно такие же,как в России,в средних городах. качество продуктов-намного выше,чем в России,признают эксперты. цены на недвижимость,на аренду жилья-намного ниже,чем в России...вот такие дела,неуважаемый пи...болишко...
tv_victim 22 июля 2018 | 18:17
Если отказать батьке, когда он за очередным кредитом приползет - белорусская сказка тут же получит страшный конец!
kypykyky 22 июля 2018 | 18:19
tv_victim: а русская сказка продолжится?
tv_victim 22 июля 2018 | 18:25
kypykyky: Если Россия стряхнет с себя все паразитарни, которые к ней присосались - будет просто стремительный взлет благосостояния россиян! Всех нужно послать куда подальше, начиная абхазиями-приднестровьями и заканчивая лугандонами и белоруссиями! Пусть сами кочумаются под мудрым руководством своих недоделков! И Асада туда же, в задницу, и прочих венесуэльских "друзей"! Только рыночные отношения, только деловое сотрудничество! А то развели паразитарии по всему периметру!
perestarok 22 июля 2018 | 18:17
"Реальные зарплаты в Белоруссии обогнали российские"
Куда белорусам до наших конвертов!