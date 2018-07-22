14 тыс российских заключенных могут выйти на свободу в связи с перерасчетом сроков по  закону «день за полтора»

Около 14 тысяч российских заключенных могут выйти на свободу в связи с перерасчетом сроков по так называемому закону «день за полтора». Это коснется тех, кто сейчас отбывает наказание в колониях, но во время следствия находился в СИЗО.

Процедурой пересчета сроков российских заключенных будут заниматься суды – об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко. По его словам, под действие нового закона попадут примерно сто тысяч человек – примерно каждый пятый заключенный, а для 14 тысяч граждан снижение сроков будет означать выход на волю. Норма не касается тех, кто отбывает наказание в тюрьмах, а также тех, кто осужден за преступления террористического характера, связанные с незаконным оборотом наркотиков и против основ конституционного строя.

Закон о перезачете сроков содержания под стражей был подписан президентом в начале июля, а до этого рассматривался Госдумой десять лет. Теперь день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и к двум дням колонии-поселении. Как отметила «Медиазона», закон работает и в обратную сторону: один день под домашним арестом засчитывается как половина дня лишения свободы.

По словам замглавы ФСИН перезачет сроков будет сделан в течение полугода.