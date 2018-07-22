Суд в Москве санкционировал арест научного сотрудника одного из исследовательских институтов «Роскосмоса»
Пожилого ученого обвиняют по статье о госизмене и подозревают в причастности к утечке данных о российском гиперзвуковом оружии в распоряжение иностранных спецслужб.
О задержании 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева стало известно из сообщения члена ОНК Евгения Еникеева. По его словам, накануне ему удалось пообщаться в СИЗО «Лефортово» с вновь прибывшим заключенным из подмосковного Королева. Ученому предъявлено обвинение по статье 275 УК. О том, какой суд санкционировал арест – не сообщалось. В Лефортовском суде, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам шпионаже, не смогли ни подтвердить информацию — делу присвоен гриф «совершенно секретно». Человеку в столь преклонном возрасте трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред столичной ОНК Ева Меркачева.
На данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене. Ранее газета «Коммерсант» узнала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш и в офисе директора аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты российских наработок оборонного характера. Источник РБК в правоохранительных органах заверил, что расследуется не госизмена, а дело по статье 283 — разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В день проведения обысков в ЦНИИмаше правоохранители в штатском по некоторым данным вывели из здания порядка десяти сотрудников. О других арестах не сообщалось.
Ранее источник «Медиазоны» в судебной системе сообщил, что база судов Москвы больше не будет отображать фамилии подозреваемых в госизмене и шпионаже.
Комментарии10
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danko1 22 июля 2018 | 18:06
Подозревать у нас умеют.
Шпиономания при Путине скоро сталинскую обгонят.
Маньяки оба.
begly_ 22 июля 2018 | 18:10
danko1:
Ушел бы на пенсию во время, ни оказался бы на шконке. Жадность фраера сгубила.
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:13
О задержании 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева стало известно из сообщения члена ОНК Евгения Еникеева...
То что из-за В.Кудрявцева забегали правозащитники, может является косвенным доказательством вины шпиона, ведь абы за кого, российские профессиональные иуды бегать не будут.
begly_ 22 июля 2018 | 18:17
patrikk_1:
Пока есть косвенная. Молоточком по пяткам постукают, все вспомнит., будет и чистосердечное.
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:25
begly_:
А ты как хотел? На чтобы на "будьте любезны" с ним разговаривали?
begly_ 22 июля 2018 | 18:28
patrikk_1:
Родине видней.
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 18:23
Старый пердун к преклонном годам решил в шпиёна поиграть за блок американской жувачки )). Вот придурок то ещё.))
Теперь по полной огребёт, есть у нас на таких и Закон и Правосудие.
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 18:06
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
yralez 22 июля 2018 | 18:14
О новом мультике рассказал.
Любимой игрушки дедушки плешивенького лишил.
xuato 22 июля 2018 | 18:27
Если на вопрос сходить по большому, то предатель Путин. Это он показал мультик с гиперракетой, а ведь достаточно иметь информацию что это возможно и одну фотку изделия и большелобые специалисты определят как сделать и что для этого необходимо, Дедушка посмотрел на кремлевского лидера и тоже решил заработать.