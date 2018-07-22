Суд в Москве санкционировал арест научного сотрудника одного из исследовательских институтов «Роскосмоса»

Пожилого ученого обвиняют по статье о госизмене и подозревают в причастности к утечке данных о российском гиперзвуковом оружии в распоряжение иностранных спецслужб.

О задержании 74-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева стало известно из сообщения члена ОНК Евгения Еникеева. По его словам, накануне ему удалось пообщаться в СИЗО «Лефортово» с вновь прибывшим заключенным из подмосковного Королева. Ученому предъявлено обвинение по статье 275 УК. О том, какой суд санкционировал арест – не сообщалось. В Лефортовском суде, где рассматриваются вопросы об избрании меры пресечения по делам шпионаже, не смогли ни подтвердить информацию — делу присвоен гриф «совершенно секретно». Человеку в столь преклонном возрасте трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред столичной ОНК Ева Меркачева.

На данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене. Ранее газета «Коммерсант» узнала, что следственная группа ФСБ провела обыски в кабинетах сотрудников ЦНИИмаш и в офисе директора аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона. ФСБ установила, что западным спецслужбам стали известны результаты российских наработок оборонного характера. Источник РБК в правоохранительных органах заверил, что расследуется не госизмена, а дело по статье 283 — разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В день проведения обысков в ЦНИИмаше правоохранители в штатском по некоторым данным вывели из здания порядка десяти сотрудников. О других арестах не сообщалось.

Ранее источник «Медиазоны» в судебной системе сообщил, что база судов Москвы больше не будет отображать фамилии подозреваемых в госизмене и шпионаже.