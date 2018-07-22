Мария Бутина встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы
Мария Бутина, которую в США обвиняют в незаконном лоббировании интересов России, три года назад встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы Стэнли Фишером и зам.министром финансов Натаном Шитцем. Об этом сообщает агентство Рейтер.
По его данным, обе встречи прошли во время визита в США бывшего сенатора Александра Торшина, который сейчас занимает пост зампреда ЦБ.
Фишер в письменном ответе агентству Рейтер подтвердил факт встречи с Торшиным и Бутиной, но заявил, что не помнит никаких подробностей. Шитц от комментариев отказался. Отмечу, что оба чиновника на данный момент оставили госслужбу.
Комментарии13
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sensei54 22 июля 2018 | 18:05
«Папашку твоего героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал... Но шнифер был знаменитый...» (с)
liliputin_fashist 22 июля 2018 | 18:08
sensei54: Стремная блядина. Видать, ГРУ совсем проворовалось, денег нет на красивых.
patrikk_1 22 июля 2018 | 18:08
Мария Бутина встречалась с вице-председателем Федеральной резервной системы...
На электрический стул её за это, пропустить 3 тысячи вольт сквозь бешеную собаку.
zorkin75 22 июля 2018 | 18:18
liliputin_fashist:Пиз...да во всех проекциях красива,так что,похоже,бутинская вагина отработала пиндосцам по полной.Жалко только совесть её родителей.
banyi3 22 июля 2018 | 18:07
Ой ! С кем только не встречался )))) Вы даже не поверите, ну да ладно) Жду отзывов по поводу боярышника )
grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:16
banyi3: Боярышник - это сила !! Боярышник лучшее средство не только для чичтки ван, но и окислившихся контактов!!! Кроме того это любимый десертный напиток патриотически настроенных бомжей!!!
PS Что самое смешное - большинство патриотиков реальные бомжары
banyi3 22 июля 2018 | 18:26
grossalexis072018: Не поспоришь ))) Прав, собака )))
yralez 22 июля 2018 | 18:10
В какой позе ?
vlabumur 22 июля 2018 | 18:13
Сильно мафии на хвост наступили.Совсем неспроста вся шайка так возбудилась.
shlevet 22 июля 2018 | 18:16
Один человек встречается с другим, это противозаконно?
Три года назад, они возможно встретились, и естественно не помнят о чем говорили тогда.
Может это противоречит законам США?
sjuzanna 22 июля 2018 | 18:18
Три года назад Маша была еще краше!!!
banyi3 22 июля 2018 | 18:28
sjuzanna: Вы лет 40 назад, тоже были краше )))
jetsam 22 июля 2018 | 18:27
@Мария Бутина встречалась@
с кем только она не встречалась. чапман рядом с ней - девственница-ботаник.
может это она там мочилась с трампом на постель обамы?
вы уж весь список огласите...
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