Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово...

Он написал письмо члену ОНК Когершын Сагиевой. Шестун рассказал, что к нему никак не может попасть адвокат, заключенные дожидаются защитников неделями. Ему также не выдают теплые вещи и запрещают накрываться одеялом.

Шестун пишет также, что у него диабет, но ему долго не давали необходимых лекарств, а также не предоставляют специального питания

Напомню, — подмосковного чиновника обвиняют в незаконной передаче четырех земельных участков. Сам он заявляет, что ему мстят за его активную гражданскую позицию.