Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово
Он написал письмо члену ОНК Когершын Сагиевой. Шестун рассказал, что к нему никак не может попасть адвокат, заключенные дожидаются защитников неделями. Ему также не выдают теплые вещи и запрещают накрываться одеялом.
Шестун пишет также, что у него диабет, но ему долго не давали необходимых лекарств, а также не предоставляют специального питания
Напомню, — подмосковного чиновника обвиняют в незаконной передаче четырех земельных участков. Сам он заявляет, что ему мстят за его активную гражданскую позицию.
Комментарии7
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vladimirbelarus 22 июля 2018 | 17:43
ну, тут такая ситуация. Ни один человек, который добирается до власти не думает, что попадёт в СИЗО, поэтому не предпринимает никаких усилий по исправлению положения дел с СИЗО. Когда попадает в СИЗО очень жалеет, что раньше ничего не сделал, хотя власть у него была.
pro_hanov 22 июля 2018 | 17:49
vladimirbelarus: В этой власти вообще нечего делать приличным людям. Рано или поздно этот молох сожрёт их и выплюнет кости.
patrikk_1 22 июля 2018 | 17:56
Арестованный глава Серпуховского района Александр Шестун пожаловался на условия содержания в СИЗО Лефортово...
После боярских палат каменных?
begly_ 22 июля 2018 | 18:05
Пожаловался, значит настучал, работает с администрацией...
Под шконку стукача.
sadda 22 июля 2018 | 17:44
Мрази. Посадили человека за то, что выступил против губернатора-коррупционера Вроробьева и изгаляются над ним. Вот уж воистину полицейское государство имени Путина.
jetsam 22 июля 2018 | 18:11
sadda: а вам не кажется странным, что "против" они всегда начинают
кричать, когда их за пухлую попку хватают?
а до того их антикорр позволяет и дачки за лимон иметь
и в теплом песке флориды лежать и на должности
сидеть слепышом глухим.
чего-то до народных волнений вокруг свалки ядрово
я не слышал об этом борце за экологию и против коррупции :)
* пока лужкова не сняли и не поперли - он, тоже,
был почему-то слепым, глухим и нос забит был медом.
jetsam 22 июля 2018 | 17:53
стыдоба!! там рядом сидит 74летний конструктор и не жалуется...
@Ему также не выдают теплые вещи и запрещают накрываться одеялом. @
окстись, на улице +30, какие теплые вещи, какое одеяло???
@что у него диабет, но ему долго не давали необходимых лекарств,@
не трусь, кора дуба на подходе, подорожник уже собрали.
@не предоставляют специального питания@
и не стыдно вам? у 10-12млн россиян и простого питания почти нема,
а вам от казенного воротит? не любите родину!!!!!!
@ ему мстят за его активную гражданскую позицию@
глава района c активной ГРАЖДАНСКОЙ позицией?
это раком что ли? фу, миссионер хренов.
раньше надо было позицию менять,
когда вышестоящую жопу лизал - вот диабет и заработал.