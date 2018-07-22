Около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва возле международного аэропорта Кабула...

Как сообщает афганский телеканал Толо-Ньюз, взрыв прогремел вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум, который вернулся на родину после года изгнания.

Взрывное устройство было приведено в действие в толпе сторонников Дустума, которые находились рядом с его бронированным автомобилем. Среди погибших мирные жители и сотрудники полиции. Дустум не пострадал.

Ни одна из действующих террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.