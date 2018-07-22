Около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва возле международного аэропорта Кабула
Как сообщает афганский телеканал Толо-Ньюз, взрыв прогремел вскоре после того, как аэропорт покинул первый вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум, который вернулся на родину после года изгнания.
Взрывное устройство было приведено в действие в толпе сторонников Дустума, которые находились рядом с его бронированным автомобилем. Среди погибших мирные жители и сотрудники полиции. Дустум не пострадал.
Ни одна из действующих террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Комментарии6
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shlevet 22 июля 2018 | 17:37
Либеральная оппозиция напишет: "Сегодня я афганец" на фоне их флага?
Или сочувствие людям для них только в определенных странах?
zorkin75 22 июля 2018 | 17:43
shlevet: Странные они какие то муслимы.Вроде одной веры,но сами себя подрывают.Ихний бог взбесился,что ли?
patrikk_1 22 июля 2018 | 17:51
Около 20 человек погибли и пострадали в результате взрыва возле международного аэропорта Кабула...
США их союзники, должны взять на себя ответственность за теракты в Афганистане.
zorkin75 22 июля 2018 | 18:25
patrikk_1: С другой стороны-наёмники в Дыре убивают единоверцев-православных и это вроде когда мусульмане взрывают друг друга,а может и похуже?
olenenok_zed 22 июля 2018 | 17:52
zorkin75: бедные и глупые олененки. которые думают. что дело в вере.
banyi3 22 июля 2018 | 18:10
shlevet: Там же пиндосы сколько лет? Распил бабла? Или проще, подскажу - виноват , кто? Правильно)