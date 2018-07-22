Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии
12-раундовый бой прошел в Москве в спорткомплексе «Олимпийский».
Проигравший Гассиев высоко оценил умения одержавшего верх Усика.
Поражение стало первым в профессиональной карьере 24-летнего Гассиева.
Комментарии21
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novichok_ 22 июля 2018 | 17:13
Украинцы - самые сильные люди в мире!
Слава Украине!
Зиг...
x_factor 22 июля 2018 | 17:15
Усик свою победу посвятил 3-м отцам: родному, 1-му и 2-му тренеру. Вызывает уважение парень. Без понтов и скандалов. Не стал смешивать политику и спорт. Разумный подход.
То, что Саша называет «Крым» – это Крым» – это его мнение. Открытое и честное! Как бы там майданутые орки не скакали, (ведь он ещё и георгиевскую ленточку носит :) :) Усик - крымчанин! Поэтому мои поздравление русскому украинцу.
Несмотря на все визги и стоны неадекватного Попрошенко, ощущение, что он невыносимо страдает от разрыва с Россией. Желает всё восстановить. Ну а стал бы он, словно брошенная ненужная старая жена, по поводу и без повода упоминать Россию? Даже для предвыборного угара – слишком. Полоумие и окончательно пропитые мозги Попрошенко – отметаю.
blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 17:20
Хорошая победа.
Петька-алкаш по этому случаю уже шестой литр мутной уговаривает, ну, и несёт , понятное дело, всякую пьяную ахинею ;-)))) Лицо и образ современной украины... ппц))
jodas 22 июля 2018 | 17:21
x_factor: Говорят тактику на бой разрабатывал щирый украинец Гройсман, а (Вальцман) Поросенко - тренировал лично, поэтому вклад в победу непосредственно Усика процентов 20, победил Гасиева на самом деле Поросенко ))
sg91 22 июля 2018 | 17:19
Педя обосрался от радости. Сказал что этой победой Окранина наносит сокрушительный удар России.. Следующий раунд будет в Москве, ага )))
Укромозглые! Очередь заняли Кубань завоевывать, пидары?
polikarpich 22 июля 2018 | 18:05
sg91: Обязательно! Кубань в первую очередь. Готовь сало и горилку, победителей угощать.
sg91 22 июля 2018 | 18:19
polikarpich:
Четвертый год жду. Где вы, освободители? Обосрались что кли по дороге, воены?
Чо загрустил? Давно в ебло не получал, животное? Сделаем. Какая Кубань, трус. Ты из Дебальчево смоц выполцти или даже не пытался туда зайти, свинья?
zibex 22 июля 2018 | 17:20
Слава Украине!
wudstok 22 июля 2018 | 17:24
zibex: Хероям Сала! Хаиль бандера!
shlevet 22 июля 2018 | 17:20
Уже прошла информация, что ему могут дать героя Украины за это.
Следующий её герой, как видно будет тот, кто громче всех пукнет в сторону востока =)):-)
zibex 22 июля 2018 | 17:22
Ольгинские вне себя! Истерят. И колорадку приписали Усику и Кубань. Сейчас скажут что он русский, ждем.
forcer 22 июля 2018 | 17:32
zibex: да нет, титушка парашенковская, наоборот, мы рады за Усика. Справедливо и заслуженно победил. Главное то, что Усик - в первую человек, а не кастрюлеголовый дебил - скачущий с иконой бандеры "сала уронили".
Мы ничего не приписываем, в отличие от вас, конченных пропагандов древней Шумерии ))) Усик никогда не признавал Крымом Украиной, это раз, а во-вторых, смотри сюда:
"Усик «украсил» страницу в соцсети георгиевской ленточкой"
http://xsport.ua/boxing_s/news/usik-ukrasil-instagram-georgievskoy-lentochkoy_143139/
zver777 22 июля 2018 | 17:26
"Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева "
И еще раз пожалуйста эту новость.
"Украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева "
И завтра поставьте.
Редакцию Эха видимо прет прямо от нее.
pulalala 22 июля 2018 | 17:45
Усик - крымчанин.
И он ПОЛОЖИЛ на Россию.
А вчера еще и смачно дал в морду.
Слава Крыму!
santathefrosr 22 июля 2018 | 17:49
Эхо практически игнорировало первые дни Мундиаля в России, в основном освещая новости легких травм двух мексиканцев и какую-то ямку на дороге в каком-то городе, куда залезли пара приезжих идиотов. Допускаю, что залезли туда гости по науськиванию фотографа-либерала, ибо нормальный чел, даже если он пьяный по ямам не лазает...
зато, стоило российскому бойцу проиграть хохлу, так тут же без устали второй день постят эту новость снлва и снова....
Кому на радость? Порошенке?
gregor 22 июля 2018 | 17:52
Прочитал комменты , убедился ...
В России дорог нет ,и вряд ли будут .
Менталитет .
polikarpich 22 июля 2018 | 18:07
gregor: Да уж! Полный набор дополнений к "плохим дорогам". И все вдобавок неадекватные и истеричные.
compare 22 июля 2018 | 18:13
gregor: зато дураков,немерено...
gregor 22 июля 2018 | 18:16
compare:
Это как закон Ома .
Чем больше дорог и друзей ,тем больше прогресса и умных людей . Чем меньше друзей и дорог , тем больше дурней на метр площади .
fresh_breeze 22 июля 2018 | 18:02
Ну шо, ватка, возвращайте Крым, если не хотите, чтобы Усик навалял вам по самое не могу.
Думали что, Клички старые, некому будет вам мозги вправить? А вон оно, растёт молодое по колено... в смысле, поколение.
sparky 22 июля 2018 | 18:05
Хороший был бой, который показал, что скорость и скоростная выносливость побеждают силу.
И еще впечатлила уважительность бойцов друг к другу.