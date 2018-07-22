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17:04, 22 июля 2018

Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева

Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева, предположительно сотрудника ЦНИИмаш. Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред ОНК Ева Меркачева.
Ева Меркачева добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене.

Комментарии

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patrikk_1 22 июля 2018 | 17:13

Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене...

Виктор Кудрявцев, случайно не сын Леры Кудрявцевой?

mihvol_62 22 июля 2018 | 18:04

patrikk_1: Неужели тебе, платному гов...ку, так не хватает денег на дешевый боярышник, что ты ВЫНУЖДЕН писать подбную хренотень?
Или в вашем свинарнике на Оптиков главсвин Пригожин, снизил расценки?

kit07_12 22 июля 2018 | 18:24

mihvol_62: Давай, жидяра, толкни речь в защиту шпиёна.
Мол, он ничего не делал, а если делал, то не корысти для, а за ради Обчеловеческих Ценностей Свободного Мира.

kvasoff 22 июля 2018 | 18:17

patrikk_1: Это ее внук

sadda 22 июля 2018 | 17:26

ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.

penderezky 22 июля 2018 | 17:28

sadda: отлично давай ещё где-нибудь.

eniro 22 июля 2018 | 17:32

Обнаружили? Дедушка прятался в СИЗО? А начальник следственного изолятора сводку какую подал?

jetsam 22 июля 2018 | 17:33

@Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово»@
пускают с улицы кого ни попадя,
ходят там всякие, потом галоши пропадают и секреты утекают.
и куда смотрит товарисч Берия?

seryj_wolk 22 июля 2018 | 17:36

Да, видно совсем плохо с мозгами в рфии, что в ВПК должен работать разработчиком человек столь преклонного возраста.

vladimirbelarus 22 июля 2018 | 17:49

Ну, что деда, за пукина голосовал? Голосовааал небось. 74 года, а сделают тебя, старого дурня, польско-японским шпионом. Т.е. в свои 74 ты так и не понял, что кто руководит твоей конторкой. Столько лет отдано на благо "родинки", а за это вот тебе - нюхай шконку. Есть люди, кто кричит: это чудовищная провокация! А некоторые кричат - я принёс пользу Родине и горжусь этим, но это чудовищная ошибка. Что ты будешь кричать, заслуженный? Когда Крым отжимали, молчал небось? Теперь пришли за тобой.

jetsam 22 июля 2018 | 18:00

vladimirbelarus: вы на деда не наезжайте. им гордится надо.

любой маск с кучей айтишников из беркли может что хочешь спроектировать.

а ты попрообуй - без компа, без калькулятора,
одной логарифмической линейкой и таблицами Брадиса,
умножая 16разрядные числа в столбик на листочке в клеточку
проектировать булаву, искандеры, с300..с400... и прочую хрень,
которая _иногда_ падает в окиан, но, часто - летает же!
и в награду - место в лефортово, на топчане.

vladimirbelarus 22 июля 2018 | 18:06

jetsam: Даже не думал наезжать. Никак в голове не укладывается, что он, проработав с линейкой столько лет, не смог вычислить, что его засунут в камеру.

jetsam 22 июля 2018 | 18:15

vladimirbelarus: "пока гром не грянет...." а как ему вычислить?
крайним можно быть с любого конца очереди.
и, даже - в середине.

* те, кто на мерсах выезжают на встречку тоже удивляются,
когда им в зад влетает бэха..."как же так...я же на встречке????" :)))

kvasoff 22 июля 2018 | 18:14

Какая нах измена? В таком возрасте лютая деменция присутствует в 100% случаев. Пейсатого сажайте всместе с Чубасйсом

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