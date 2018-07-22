Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева
Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева, предположительно сотрудника ЦНИИмаш. Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред ОНК Ева Меркачева.
Ева Меркачева добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене.
Комментарии14
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patrikk_1 22 июля 2018 | 17:13
Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене...
Виктор Кудрявцев, случайно не сын Леры Кудрявцевой?
mihvol_62 22 июля 2018 | 18:04
patrikk_1: Неужели тебе, платному гов...ку, так не хватает денег на дешевый боярышник, что ты ВЫНУЖДЕН писать подбную хренотень?
Или в вашем свинарнике на Оптиков главсвин Пригожин, снизил расценки?
kit07_12 22 июля 2018 | 18:24
mihvol_62: Давай, жидяра, толкни речь в защиту шпиёна.
Мол, он ничего не делал, а если делал, то не корысти для, а за ради Обчеловеческих Ценностей Свободного Мира.
kvasoff 22 июля 2018 | 18:17
patrikk_1: Это ее внук
sadda 22 июля 2018 | 17:26
ФСБ завела дело по статье о разглашении гостайны за передачу спецслужбам Запада сведений об отсутствии в России анонсированного Путиным гиперзвукового оружия.
penderezky 22 июля 2018 | 17:28
sadda: отлично давай ещё где-нибудь.
eniro 22 июля 2018 | 17:32
Обнаружили? Дедушка прятался в СИЗО? А начальник следственного изолятора сводку какую подал?
jetsam 22 июля 2018 | 17:33
@Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово»@
пускают с улицы кого ни попадя,
ходят там всякие, потом галоши пропадают и секреты утекают.
и куда смотрит товарисч Берия?
seryj_wolk 22 июля 2018 | 17:36
Да, видно совсем плохо с мозгами в рфии, что в ВПК должен работать разработчиком человек столь преклонного возраста.
vladimirbelarus 22 июля 2018 | 17:49
Ну, что деда, за пукина голосовал? Голосовааал небось. 74 года, а сделают тебя, старого дурня, польско-японским шпионом. Т.е. в свои 74 ты так и не понял, что кто руководит твоей конторкой. Столько лет отдано на благо "родинки", а за это вот тебе - нюхай шконку. Есть люди, кто кричит: это чудовищная провокация! А некоторые кричат - я принёс пользу Родине и горжусь этим, но это чудовищная ошибка. Что ты будешь кричать, заслуженный? Когда Крым отжимали, молчал небось? Теперь пришли за тобой.
jetsam 22 июля 2018 | 18:00
vladimirbelarus: вы на деда не наезжайте. им гордится надо.
любой маск с кучей айтишников из беркли может что хочешь спроектировать.
а ты попрообуй - без компа, без калькулятора,
одной логарифмической линейкой и таблицами Брадиса,
умножая 16разрядные числа в столбик на листочке в клеточку
проектировать булаву, искандеры, с300..с400... и прочую хрень,
которая _иногда_ падает в окиан, но, часто - летает же!
и в награду - место в лефортово, на топчане.
vladimirbelarus 22 июля 2018 | 18:06
jetsam: Даже не думал наезжать. Никак в голове не укладывается, что он, проработав с линейкой столько лет, не смог вычислить, что его засунут в камеру.
jetsam 22 июля 2018 | 18:15
vladimirbelarus: "пока гром не грянет...." а как ему вычислить?
крайним можно быть с любого конца очереди.
и, даже - в середине.
* те, кто на мерсах выезжают на встречку тоже удивляются,
когда им в зад влетает бэха..."как же так...я же на встречке????" :)))
kvasoff 22 июля 2018 | 18:14
Какая нах измена? В таком возрасте лютая деменция присутствует в 100% случаев. Пейсатого сажайте всместе с Чубасйсом