Сотрудники ОНК обнаружили в СИЗО «Лефортово» обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева, предположительно сотрудника ЦНИИмаш. Человеку его возраста трудно переносить нахождение в следственном изоляторе, — рассказала «Эху» зампред ОНК Ева Меркачева.

Ева Меркачева добавила, что на данный момент Виктор Кудрявцев является самым старым заключенным «Лефортово» и самым старым обвиняемым по делу о госизмене.