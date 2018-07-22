14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону
Около 14 тысяч заключенных российских колоний будут освобождены сразу же после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью МК рассказал зам.главы ФСИН Валерий Максименко
Всего закон коснется каждого пятого отбывающего наказание. В основном им будет сокращен срок заключения. Процедурой перерасчета займутся суды. Даже если человек сам не напишет ходатайство.
Комментарии21
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ramun 22 июля 2018 | 17:12
Места освобождают.Наверное ожидают протесты.
patrikk_1 22 июля 2018 | 17:19
14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону...
Правду говорят, чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь.
kir_pich_101 22 июля 2018 | 17:26
patrikk_1: вышу кодлу, видать, ждут...
zorkin75 22 июля 2018 | 17:49
ramun: Другой вариант-Пуйло вместе со своим воровским озером и их прихвотнястями освобождают себе места и готовят камеры в зонах по стандарту Люкс.По численности как раз проходит.
shlevet 22 июля 2018 | 17:54
zorkin75: //Другой вариант-Пуйло вместе со своим воровским озером и их прихвотнястями освобождают себе места и готовят камеры...//
Как вы угадали, а ведь именно это он и задумал
zorkin75 22 июля 2018 | 18:08
shlevet:Как вы угадали и вам там тоже местечко найдётся,как пуйловскому прихвоснью
shlevet 22 июля 2018 | 18:11
zorkin75: //...как пуйловскому прихвоснью...//
Я так понимаю, именно такую статью в УК вы введете, когда дорветесь до власти.
Не стоит только сажать за это, делайте как Сталин, он вам ближе по духу
yralez 22 июля 2018 | 17:24
Типа Бериевской амнистии ?
14 тысяч безработных.....эээ, кадрового резерва , молодые.
Т. к. пенсий им никому не видать.
neyexo 22 июля 2018 | 17:26
yralez: работа есть
каждое утро в 7 ч едут в поле прилично одетые люди на электричке. Спросил куда, сказали в поле, огурцы собирать.
proxozhij 22 июля 2018 | 17:25
"Холодное лето 53-го". Будут держать население в страхе под хохот кремля.
eniro 22 июля 2018 | 17:44
proxozhij: Свежесочененные "граждане Лугандона".
archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 17:49
eniro:
да уж, скорее всего освобождают классово близких - воров и убийц,
rampa 22 июля 2018 | 17:25
а что за новый закон? кого и по каким статьям будут освобождать?
nns33 22 июля 2018 | 17:59
rampa: Один день нахождения в СИЗО= 1.5 дня в колонии.Кажется так планировали.
jetsam 22 июля 2018 | 17:35
@14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону@
боюсь, но спрошу: а сколько сотен тысяч посадят по старому?
vedma2017 22 июля 2018 | 17:43
Не хватает мест для политических ? УК будет состоять только из статей по политическим мотивам ?
estamp 22 июля 2018 | 17:57
Читаю комменты хомчков.
Ощущение, пишет 1-2человека
neon001 22 июля 2018 | 18:04
estamp: ваших сократят вот и будешь за 10-рых работать за ту же сумму))), лахтовым методом.
grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:08
Ну что - кто то из вас тупых посконников хоть понял о чем идет речь ? Вам уроды расеянские лишь бы языком чесануть, особенно на фоне посадки деда 74 лет за якобы госизмену.
yralez 22 июля 2018 | 18:08
Особая радость в пресс=хатах.
Как правило, дольше сидят в СИЗО обвиняемые по тяжким статьям, следствие тянется по году и даже более.
Значит, прежде всего выйдут особо опасные рецидивисты.
profi1962 22 июля 2018 | 18:10
Своих вызволять будут, их долго мучили в СИЗО, крутили туда, сюда. Жуликов то не держали долго в СИЗО, быстро и в колонию, а вот тех кто у кормушки был, с ними долго возились, там грамотные адвокаты были.