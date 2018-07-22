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17:03, 22 июля 2018

14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону

Около 14 тысяч заключенных российских колоний будут освобождены сразу же  после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью МК рассказал зам.главы ФСИН Валерий Максименко
Всего закон коснется каждого пятого отбывающего наказание. В основном им будет сокращен срок заключения. Процедурой перерасчета займутся суды. Даже если человек сам не напишет ходатайство.

Комментарии

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ramun 22 июля 2018 | 17:12

Места освобождают.Наверное ожидают протесты.

patrikk_1 22 июля 2018 | 17:19

14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону...

Правду говорят, чем раньше сядешь, тем раньше выйдешь.

kir_pich_101 22 июля 2018 | 17:26

patrikk_1: вышу кодлу, видать, ждут...

zorkin75 22 июля 2018 | 17:49

ramun: Другой вариант-Пуйло вместе со своим воровским озером и их прихвотнястями освобождают себе места и готовят камеры в зонах по стандарту Люкс.По численности как раз проходит.

shlevet 22 июля 2018 | 17:54

zorkin75: //Другой вариант-Пуйло вместе со своим воровским озером и их прихвотнястями освобождают себе места и готовят камеры...//

Как вы угадали, а ведь именно это он и задумал

zorkin75 22 июля 2018 | 18:08

shlevet:Как вы угадали и вам там тоже местечко найдётся,как пуйловскому прихвоснью

shlevet 22 июля 2018 | 18:11

zorkin75: //...как пуйловскому прихвоснью...//
Я так понимаю, именно такую статью в УК вы введете, когда дорветесь до власти.
Не стоит только сажать за это, делайте как Сталин, он вам ближе по духу

yralez 22 июля 2018 | 17:24

Типа Бериевской амнистии ?

14 тысяч безработных.....эээ, кадрового резерва , молодые.
Т. к. пенсий им никому не видать.

neyexo 22 июля 2018 | 17:26

yralez: работа есть
каждое утро в 7 ч едут в поле прилично одетые люди на электричке. Спросил куда, сказали в поле, огурцы собирать.

proxozhij 22 июля 2018 | 17:25

"Холодное лето 53-го". Будут держать население в страхе под хохот кремля.

eniro 22 июля 2018 | 17:44

proxozhij: Свежесочененные "граждане Лугандона".

archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 17:49

eniro:
да уж, скорее всего освобождают классово близких - воров и убийц,

rampa 22 июля 2018 | 17:25

а что за новый закон? кого и по каким статьям будут освобождать?

nns33 22 июля 2018 | 17:59

rampa: Один день нахождения в СИЗО= 1.5 дня в колонии.Кажется так планировали.

jetsam 22 июля 2018 | 17:35

@14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону@
боюсь, но спрошу: а сколько сотен тысяч посадят по старому?

vedma2017 22 июля 2018 | 17:43

Не хватает мест для политических ? УК будет состоять только из статей по политическим мотивам ?

estamp 22 июля 2018 | 17:57

Читаю комменты хомчков.
Ощущение, пишет 1-2человека

neon001 22 июля 2018 | 18:04

estamp: ваших сократят вот и будешь за 10-рых работать за ту же сумму))), лахтовым методом.

grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:08

Ну что - кто то из вас тупых посконников хоть понял о чем идет речь ? Вам уроды расеянские лишь бы языком чесануть, особенно на фоне посадки деда 74 лет за якобы госизмену.

yralez 22 июля 2018 | 18:08

Особая радость в пресс=хатах.

Как правило, дольше сидят в СИЗО обвиняемые по тяжким статьям, следствие тянется по году и даже более.
Значит, прежде всего выйдут особо опасные рецидивисты.

profi1962 22 июля 2018 | 18:10

Своих вызволять будут, их долго мучили в СИЗО, крутили туда, сюда. Жуликов то не держали долго в СИЗО, быстро и в колонию, а вот тех кто у кормушки был, с ними долго возились, там грамотные адвокаты были.

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