14 тыс заключенных российских колоний будут освобождены по новому закону...

Около 14 тысяч заключенных российских колоний будут освобождены сразу же после пересчета сроков содержания под стражей по новому закону. Об этом в интервью МК рассказал зам.главы ФСИН Валерий Максименко

Всего закон коснется каждого пятого отбывающего наказание. В основном им будет сокращен срок заключения. Процедурой перерасчета займутся суды. Даже если человек сам не напишет ходатайство.