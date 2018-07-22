Один из осужденных по делу об убийстве Немцова Хамзат Бахаев прошел допрос на полиграфе

По данным «Росбалта», силовики оказывают давление на фигурантов дела, чтобы установить заказчиков преступления.

Бахаев согласился пройти допрос на полиграфе после того, как его несколько раз отправили в штрафной изолятор. У осужденного спрашивали, знает ли он, где спрятано оружие, из которого был застрелен Немцов. Также силовики интересовались знакомством Бахаева с Русланом Геремеевым и Русланом Мухудиновым, которые могут быть причастны к убийству. Его ответы в материале «Росбалта» не приводятся.

Пройти процедуру на полиграфе предложили и другим осужденным по этому делу. В колониях на них оказывают давление, чтобы побудить к сотрудничеству. По словам источника, в ближайшее время могут ужесточить условия содержания исполнителю убийства Зауру Дадаеву. Ранее в колонию в Иркутской области, где он отбывает наказания, прибыла комиссия из Москвы. Ее участники заинтересовались документами и личными записями Дадаева. После отказа отдать их осужденного поместили в штрафной изолятор.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу об убийстве были осуждены пять человек, которых приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет.