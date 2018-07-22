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17:02, 22 июля 2018

Один из осужденных по делу об убийстве Немцова Хамзат Бахаев прошел допрос на полиграфе

По данным «Росбалта», силовики оказывают давление на фигурантов дела, чтобы установить заказчиков преступления.

Бахаев согласился пройти допрос на полиграфе после того, как его несколько раз отправили в штрафной изолятор. У осужденного спрашивали, знает ли он, где спрятано оружие, из которого был застрелен Немцов. Также силовики интересовались знакомством Бахаева с Русланом Геремеевым и Русланом Мухудиновым, которые могут быть причастны к убийству. Его ответы в материале «Росбалта» не приводятся.
Пройти процедуру на полиграфе предложили и другим осужденным по этому делу. В колониях на них оказывают давление, чтобы побудить к сотрудничеству. По словам источника, в ближайшее время могут ужесточить условия содержания исполнителю убийства Зауру Дадаеву. Ранее в колонию в Иркутской области, где он отбывает наказания, прибыла комиссия из Москвы. Ее участники заинтересовались документами и личными записями Дадаева. После отказа отдать их осужденного поместили в штрафной изолятор.

Борис Немцов был застрелен в феврале 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. По делу об убийстве были осуждены пять человек, которых приговорили к тюремным срокам от 11 до 20 лет.

Комментарии

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agamasat 22 июля 2018 | 17:06

русский полиграф покажет то, что надо СК. Пусть англичане лучше проверят. Слабо?

boldu1n 22 июля 2018 | 17:07

agamasat: У англичан "Новичёк" всегда показывает!

patrikk_1 22 июля 2018 | 17:09

У осужденного спрашивали, знает ли он, где спрятано оружие, из которого был застрелен Немцов...

А про И.Яшина, В.Кара-Мурзу и М.Касьянова не спрашивали?

blinorozhiy_chmo 22 июля 2018 | 17:29

Не надо полиграфа.
Пора дело закрыть и забыть. Всех отпустить по домам, извинившись перед людьми и выдав приличную денежную компенсацию.
Вот это будет правильно!
Забыли. Проехали.

polsan 22 июля 2018 | 17:44

blinorozhiy_chmo: и вместо них тебя посадить как врага РФ!

cattt 22 июля 2018 | 17:33

Явен перец, кто убил Немцова, раз портянки так дружно впряглись.

johio 22 июля 2018 | 17:44

cattt: Пехотинец Путина всегда кого-то боится. Это от страха - перестраховывается. А так, добрый и отзывчивый человек в кругу семьи

merelymy 22 июля 2018 | 18:18

А клоуны проверяли снегоуборочную машину на детекторе ржи.

echo_shar 22 июля 2018 | 18:08

patrikk_1:
Да, да!
Касьянов - прямой выгодоприобретатель.
В результате он получил в собственное пользование Республиканскую партию.

zorkin75 22 июля 2018 | 17:16

agamasat:Русская химпромышленность покажет Англии ,что надо ФСБ.Пусть англичане сами себя проверяют.Слабо?

luger_max_otto 22 июля 2018 | 17:36

Как отвечать на вопросы с полиграфом- это ремесло... Спросили бы прямо про причастность Рамзанки Дырова.

archibald_dandy_esquire 22 июля 2018 | 17:45

luger_max_otto: @ Спросили бы прямо про причастность Рамзанки Дырова. @

Дыров не совсем идиот, чтобы лично говорить с исполнителями - для этого существуют посредники - возможно, "неуловимый Геремеев", который не открыл дверь, когда к нему пришли скромные российские следаки - пришлось им вежливо извиниться и бегом обратно - "болотников" ловить

alexandr_l 22 июля 2018 | 17:49

agamasat: полиграф - бессмысленная и бездоказательная процедура и может дать любые результаты. Во многих странах не считается доказательством. В США и большинстве европейских стран результаты полиграфического теста не принимаются в уголовном суде в качестве доказательства.

zorkin75 22 июля 2018 | 17:08

По всем мировым законам допрос на полиграфе не является доказательством вины.

agamasat 22 июля 2018 | 17:13

zorkin75: а его и не используют в качестве доказательства, если что. Его используют для развития следствия.

ura_123 22 июля 2018 | 17:32

agamasat: А чё там развивать-то? Ведь Рамзан Ахматыч(Ахматович) сразу сказал что убийство Немцова это происки западных спецслужб,а чечены там чисто прогуливались и катались по Москве)))

zorkin75 22 июля 2018 | 17:37

agamasat: Именно то ,что полиграф главный в определении всех вин мы и слышим по всем обделанных соловьиным калом каналах.Про главные улики-молчим.Не странно ли?

filosof64 22 июля 2018 | 17:13

Оказывают давление....кто же заказал???? может с сатурна или марса? если в Чечне нах послали, значит там нет...

parasuk_ 22 июля 2018 | 17:14

Давно пора проверить причастность к ликвидации борыся его сообщников, яшина и касьянова :)

ura_123 22 июля 2018 | 17:34

parasuk_: И к полёту матаролы в лифте подельничков из даунбабвии...

ura_123 22 июля 2018 | 17:37

ura_123: Ватнег помни,поссав в лифте,ты поссал в душу матароле!

jetsam 22 июля 2018 | 17:25

@прошел допрос на полиграфе@
и вайнштейн его пройдет. и слуцкий.
вы ему "советское шампанское" подсуньте, а если пройтет (на крайняк только, не садисты же)
- болгарскую "грымзу" - точняк сознается, как только увидит батл...

хилые полиграфы в россии - они же китайцами на хилых китайцев делаются.

olenenok_zed 22 июля 2018 | 17:29

так против себя они могут имеют полное право не свидетельствовать.
а тут написано.
"Вы имеете законное право не свидетельствовать против себя, что даёт вам полное право отказаться от тестирования, если обвинение направлено против вас или ваших близких. Отказаться от дачи показаний вы не можете. То есть явка при решении судьи на процедуру обязательна, но от принудительного применения полиграфа в допросе вы защищены действующим законодательством. Заключение эксперта-полиграфолога по результатам тестирования является лишь одним из вспомогательных материалов дела и не может считаться уликой или доказательством содеянного." (с)
что только по решению суда и письменного согласия осужденного. и то. придти должен. а говорить против себя вполне может отказаться.
не является ли действия следствия обычным превышением должностных полномочий.
я просто в упор не понимаю, о мои рога, зачем русские олененки придумывают различные законы. а потом без какого либо зазрения совести на них плюют.
не хотите что бы обвиняемые имели какие то права? ну поменяйте системы. точнее поменяйте названия этой системы. ведь по факту система так и работает. зачем называть себя правовым государством. а жить как в крепостные времена.

grossalexis072018 22 июля 2018 | 18:29

olenenok_zed: О олень Zed ты лучше беги подальше со своими рогами, а то ведь обломают и засунут в твою понималку по самые корни ;)) Ты еще попытайся понять оправдания членов ОНК ярославской области - почему они не сообщили о пытках. Они справляли днюху ;))
О Олень на какую хрень ты ссылаешся в своем посте, разве ты не знаешь - строгость и количество законов в РФ, компенсируется необязательностью их исполнения !!! Беги олень - скоро сезон охоты ;))

gregor 22 июля 2018 | 17:34

Прочитал комменты ...., кажется я понял ,что такое русский мир .

prusol 22 июля 2018 | 17:48

gregor: А себя Вы к какому "миру" относите?

gregor 22 июля 2018 | 17:55

prusol: prusol:
К тому ,который нормален .
Где есть дороги и друзья .
Где сосед не лезет ко мне в огород гадить .
Там ,где живут люди ,а не телевизионный электорат .

prusol 22 июля 2018 | 17:57

gregor: Понятно: Ваш "мир" также мелок, как и Ваши вирши. Пытаетесь быть оригинальным, а на самом деле не можете связать двух слов?

gregor 22 июля 2018 | 18:10

prusol:
Спасибо за подтверждение .

prusol 22 июля 2018 | 18:13

gregor: Всегда пожалуйста.

vargor 22 июля 2018 | 17:43

Немцова убили те, кому был выгоден фон Кремля на месте убийства для первых полос западных СМИ. Одна из провокаций против Путина и России в рамках информационной войны, и русофобского беснования.

akademik_ugarov_56 22 июля 2018 | 18:02

vargor:
Именно, хотели подставить Путина. Не вышло!
Можно обмануть какое-то количество людей, но весь Народ России не обманешь.
Выждали момент, когда все камеры ФСО были отключены и застреллили Немцова, мерзавцы!

prusol 22 июля 2018 | 17:46

"Допрос на полиграфе" не может служить прямым доказательством чего бы то ни было.

nikolaitschi 22 июля 2018 | 17:52

Полиграф грязно выругался и отказался: "Чего дурака валять, все равно искать не будете".

gregor 22 июля 2018 | 18:26

Менталитет большинства ... .
Человек убивал русских солдатиков с 16 лет , резал им головы и перерезал горло , вместе с отцом своим . Это нормально для русского мира , это мост в честь их ,это контрибуция ,это на коленях и прощение .
Немцов собирал подписи миллионы собрал ,кинул Ельцину , что бы прекратилась литься русская кровь ..... . Мог бы быть Немцов Президентом России , если бы не дёргался , не защищал жизни российской солдатиков ,да и мирное население Чечни .
Его убили ..... выродки .
Читаю комменты ...... опять же повторяюсь .... наконец-то понимаю , что такое русский мир . Именно по комментам определяется .
Это большинство ,это электорат ,это титульное большинство .
Читаю и убеждаюсь ...., читаю и убеждаюсь .

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